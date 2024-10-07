Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свёкольный салат

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла является одним из самых полезных и универсальных овощей в кулинарии. Она богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, поэтому так важно включать её в свой рацион. Но помимо пользы, свекла еще и очень вкусная — особенно в виде ароматного и аппетитного салата.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Предлагаем вашему вниманию простой, но при этом невероятно вкусный рецепт салата из свеклы. Он отлично сочетается с другими овощами, сыром, орехами и заправляется ароматной, легкой заправкой. Этот салат станет великолепным гарниром к мясным или рыбным блюдам, а также самостоятельным полноценным блюдом.

Ингредиенты:

3-4 средних свеклы

1 морковь

1-2 зубчика чеснока

2-3 ст. л. оливкового или растительного масла

2 ст. л. бальзамического или винного уксуса

Соль, молотый черный перец по вкусу

Зелень петрушки или укропа (по желанию)

Для приготовления:

Тщательно моем свеклу и морковь. Свеклу можно отварить целиком в подсоленной воде до мягкости, а можно запечь в духовке, заворачивая в фольгу. Морковь можно отварить или натереть сырой. Очищённые и охлаждённые свёклу и морковь нарезаем тонкими кружочками или соломкой. Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим. Смешиваем в салатнике нарезанные свеклу и морковь, добавляем измельченный чеснок. Заправляем салат оливковым или растительным маслом, бальзамическим или винным уксусом, солью и черным перцем по вкусу. Все тщательно перемешиваем. При желании можно добавить измельченную зелень петрушки или укропа для аромата. Готовый салат накрываем крышкой или пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 20-30 минут, чтобы овощи пропитались заправкой. Подаем салат, украсив листьями зелени или нарезанными ядрами грецких орехов.

Этот простой, но очень вкусный салат из свеклы станет отличным дополнением к любому обеду или ужину. Он прекрасно сочетается с мясом, рыбой, сыром, орехами, а также отлично подойдет для вегетарианского меню.

Кроме того, салат из свеклы очень полезен — свекла богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому его смело можно готовить для всей семьи. Попробуйте и убедитесь сами в его восхитительном вкусе!

Уточнения

Свёкла — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые..

