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Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик

2:28
Еда

Аджика — это острая приправа, которая готовится из помидоров, болгарского и острого перца, чеснока и различных специй. Эта ароматная и вкусная закуска стала популярной во многих кухнях мира.

Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • помидоры — 5 кг;
  • петрушка — 130 г;
  • перец болгарский красный — 1,5 кг;
  • перец острый красный — 4 штуки (35 г);
  • чеснок — 200 г;
  • соль — 3 столовые ложки;
  • сахар — 3 столовые ложки;
  • масло растительное — 200 мл;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Удалите сердцевины из помидоров и прокрутите их через мясорубку.
  2. Вылейте измельчённые помидоры в казан или другую посуду с толстым дном, добавьте растительное масло и перемешайте.
  3. Поставьте на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, периодически помешивая, в течение 90 минут. Не накрывайте крышкой, жидкость должна испаряться. Помидоры должны кипеть на протяжении всего времени, и если вы заметите, что они перестали кипеть, увеличьте огонь.
  4. Очистите болгарский перец от семян, нарежьте на части и пропустите через мясорубку. У острого перца удалите только хвостик с зелёной частью, семена не удаляйте. Тоже пропустите через мясорубку. Перемешайте перцы и отставьте.
  5. Очистите чеснок и тоже пропустите через мясорубку.
  6. Отрежьте жёсткие стебли у петрушки, остальную петрушку мелко нарежьте.
  7. Когда помидоры проварятся 90 минут, добавьте к ним измельчённые перцы, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 40 минут на среднем огне.
  8. На этом этапе добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте.
  9. Через указанное время добавьте петрушку, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 16 минут.
  10. Добавьте чеснок и проварите ещё 5 минут. Огонь можно увеличить, и по истечении 5 минут снимите с огня.
  11. Предварительно простерилизуйте банки и крышки.
  12. Разлейте аджику по банкам и закупорьте крышками.
  13. Переверните банки, накройте толстой тканью и оставьте медленно остывать. После этого банки с аджикой отправьте на длительное хранение в прохладное место.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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