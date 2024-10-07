Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика — это острая приправа, которая готовится из помидоров, болгарского и острого перца, чеснока и различных специй. Эта ароматная и вкусная закуска стала популярной во многих кухнях мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 5 кг;

петрушка — 130 г;

перец болгарский красный — 1,5 кг;

перец острый красный — 4 штуки (35 г);

чеснок — 200 г;

соль — 3 столовые ложки;

сахар — 3 столовые ложки;

масло растительное — 200 мл;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Удалите сердцевины из помидоров и прокрутите их через мясорубку. Вылейте измельчённые помидоры в казан или другую посуду с толстым дном, добавьте растительное масло и перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, периодически помешивая, в течение 90 минут. Не накрывайте крышкой, жидкость должна испаряться. Помидоры должны кипеть на протяжении всего времени, и если вы заметите, что они перестали кипеть, увеличьте огонь. Очистите болгарский перец от семян, нарежьте на части и пропустите через мясорубку. У острого перца удалите только хвостик с зелёной частью, семена не удаляйте. Тоже пропустите через мясорубку. Перемешайте перцы и отставьте. Очистите чеснок и тоже пропустите через мясорубку. Отрежьте жёсткие стебли у петрушки, остальную петрушку мелко нарежьте. Когда помидоры проварятся 90 минут, добавьте к ним измельчённые перцы, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 40 минут на среднем огне. На этом этапе добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте. Через указанное время добавьте петрушку, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 16 минут. Добавьте чеснок и проварите ещё 5 минут. Огонь можно увеличить, и по истечении 5 минут снимите с огня. Предварительно простерилизуйте банки и крышки. Разлейте аджику по банкам и закупорьте крышками. Переверните банки, накройте толстой тканью и оставьте медленно остывать. После этого банки с аджикой отправьте на длительное хранение в прохладное место.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.

