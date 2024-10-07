Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик

Аджика — это острая приправа, которая готовится из помидоров, болгарского и острого перца, чеснока и различных специй. Эта ароматная и вкусная закуска стала популярной во многих кухнях мира.
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Ингредиенты:
помидоры — 5 кг;
петрушка — 130 г;
перец болгарский красный — 1,5 кг;
перец острый красный — 4 штуки (35 г);
чеснок — 200 г;
соль — 3 столовые ложки;
сахар — 3 столовые ложки;
масло растительное — 200 мл;
зелень — по вкусу.
Приготовление:
Удалите сердцевины из помидоров и прокрутите их через мясорубку.
Вылейте измельчённые помидоры в казан или другую посуду с толстым дном, добавьте растительное масло и перемешайте.
Поставьте на огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, периодически помешивая, в течение 90 минут. Не накрывайте крышкой, жидкость должна испаряться. Помидоры должны кипеть на протяжении всего времени, и если вы заметите, что они перестали кипеть, увеличьте огонь.
Очистите болгарский перец от семян, нарежьте на части и пропустите через мясорубку. У острого перца удалите только хвостик с зелёной частью, семена не удаляйте. Тоже пропустите через мясорубку. Перемешайте перцы и отставьте.
Очистите чеснок и тоже пропустите через мясорубку.
Отрежьте жёсткие стебли у петрушки, остальную петрушку мелко нарежьте.
Когда помидоры проварятся 90 минут, добавьте к ним измельчённые перцы, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 40 минут на среднем огне.
На этом этапе добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте.
Через указанное время добавьте петрушку, перемешайте и оставьте кипеть ещё на 16 минут.
Добавьте чеснок и проварите ещё 5 минут. Огонь можно увеличить, и по истечении 5 минут снимите с огня.
Предварительно простерилизуйте банки и крышки.
Разлейте аджику по банкам и закупорьте крышками.
Переверните банки, накройте толстой тканью и оставьте медленно остывать. После этого банки с аджикой отправьте на длительное хранение в прохладное место.
Уточнения
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.