Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

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Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром. Готовится оно быстро и легко, а результат порадует нежным и сочным мясом в ароматной подливе.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

700 г мяса (любого — говядины, свинины или курицы);

700 мл воды;

1-2 луковицы;

2 лавровых листа;

1 чайная ложка соли;

1/3 чайной ложки сахара (для посыпки лука);

чёрный перец по вкусу;

чёрный перец горошком по вкусу;

1 столовая ложка томатной пасты;

1,5 столовые ложки муки;

30 г сливочного масла;

растительное масло по вкусу.

Процесс приготовления:

Мясо нарежьте кубиками, как для гуляша, и обжарьте на растительном масле на сильном огне, пока жидкость не испарится. Как только мясо начнёт зарумяниваться, вытащите его из сковороды и переложите в кастрюлю с толстыми стенками. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку 1/3 чайной ложки сахара и перемешайте. Готовую зажарку добавьте к мясу и залейте 700 мл воды. Как только вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и тушите на небольшом огне 40 минут (для говядины — 50-60 минут). Через 40 минут тушения отлейте 3 половника бульона. На сковороде растопите 30 г сливочного масла, добавьте ложку растительного и 1,5 столовые ложки муки. Обжаривайте муку, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Мука должна слегка потемнеть. Залейте муку бульоном, перемешайте до однородности и влейте к мясу.

Добавьте 1 чайную ложку соли, чёрный перец по вкусу, 2 лавровых листа, перец горошком, 1 столовую ложку томатной пасты и перемешайте.

Накройте крышкой и оставьте томиться на небольшом огне на 20 минут, периодически помешивая.

Готовое мясо посыпьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

