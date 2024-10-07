Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром. Готовится оно быстро и легко, а результат порадует нежным и сочным мясом в ароматной подливе.
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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
700 г мяса (любого — говядины, свинины или курицы);
700 мл воды;
1-2 луковицы;
2 лавровых листа;
1 чайная ложка соли;
1/3 чайной ложки сахара (для посыпки лука);
чёрный перец по вкусу;
чёрный перец горошком по вкусу;
1 столовая ложка томатной пасты;
1,5 столовые ложки муки;
30 г сливочного масла;
растительное масло по вкусу.
Процесс приготовления:
Мясо нарежьте кубиками, как для гуляша, и обжарьте на растительном масле на сильном огне, пока жидкость не испарится.
Как только мясо начнёт зарумяниваться, вытащите его из сковороды и переложите в кастрюлю с толстыми стенками.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку 1/3 чайной ложки сахара и перемешайте.
Готовую зажарку добавьте к мясу и залейте 700 мл воды.
Как только вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и тушите на небольшом огне 40 минут (для говядины — 50-60 минут).
Через 40 минут тушения отлейте 3 половника бульона.
На сковороде растопите 30 г сливочного масла, добавьте ложку растительного и 1,5 столовые ложки муки.
Обжаривайте муку, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Мука должна слегка потемнеть.
Залейте муку бульоном, перемешайте до однородности и влейте к мясу. Добавьте 1 чайную ложку соли, чёрный перец по вкусу, 2 лавровых листа, перец горошком, 1 столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте томиться на небольшом огне на 20 минут, периодически помешивая.
Готовое мясо посыпьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.
Уточнения
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.