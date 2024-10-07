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Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

2:12
Еда

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром. Готовится оно быстро и легко, а результат порадует нежным и сочным мясом в ароматной подливе.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 700 г мяса (любого — говядины, свинины или курицы);
  • 700 мл воды;
  • 1-2 луковицы;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/3 чайной ложки сахара (для посыпки лука);
  • чёрный перец по вкусу;
  • чёрный перец горошком по вкусу;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • 1,5 столовые ложки муки;
  • 30 г сливочного масла;
  • растительное масло по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Мясо нарежьте кубиками, как для гуляша, и обжарьте на растительном масле на сильном огне, пока жидкость не испарится.
  2. Как только мясо начнёт зарумяниваться, вытащите его из сковороды и переложите в кастрюлю с толстыми стенками.
  3. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку 1/3 чайной ложки сахара и перемешайте.
  4. Готовую зажарку добавьте к мясу и залейте 700 мл воды.
  5. Как только вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и тушите на небольшом огне 40 минут (для говядины — 50-60 минут).
  6. Через 40 минут тушения отлейте 3 половника бульона.
  7. На сковороде растопите 30 г сливочного масла, добавьте ложку растительного и 1,5 столовые ложки муки.
  8. Обжаривайте муку, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Мука должна слегка потемнеть.
  9. Залейте муку бульоном, перемешайте до однородности и влейте к мясу.
    Добавьте 1 чайную ложку соли, чёрный перец по вкусу, 2 лавровых листа, перец горошком, 1 столовую ложку томатной пасты и перемешайте.
    Накройте крышкой и оставьте томиться на небольшом огне на 20 минут, периодически помешивая.

Готовое мясо посыпьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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