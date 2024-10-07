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Яблочный пирог с карамелью: кислые яблочки и сладкая, тягучая карамель — шикарное сочетание

2:01
Еда

В мире существует множество видов выпечки, и одним из самых популярных является яблочный пирог с карамелью. Этот десерт сочетает в себе кисло-сладкий вкус яблок и нежную сладость карамели, создавая неповторимое вкусовое сочетание.

Яблочный пирог с карамелью: кислые яблочки и сладкая, тягучая карамель — шикарное сочетание
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Яблочный пирог с карамелью — идеальное сочетание вкуса и аромата. Этот пирог легко приготовить, и он получается невероятно вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

песочное тесто:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 280 г;

начинка:

  • яблоки — 4 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • корица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо, добавьте сахар, тёплое сливочное масло и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Постепенно введите муку с разрыхлителем.
  2. Разделите тесто на две части. Большую часть выложите на дно формы, формируя высокие бортики. Поставьте форму в холодильник. Меньшую часть теста (1/6) также уберите в холодильник, предварительно завернув в плёнку.
  3. Растопите сахар на сухой сковороде. Когда он станет полностью жидким, добавьте сливочное масло и постоянно помешивайте, пока масло не растает. Будьте осторожны, смесь начнёт сильно кипеть!
  4. Затем выложите в расплавленный сахар нарезанные яблоки и перемешайте их с карамелью. Добавьте корицу. Через 3-5 минут снимите с огня.
  5. Достаньте форму с тестом из холодильника и выложите на неё яблоки с карамелью.
  6. Разотрите меньшую часть теста руками в крошку и посыпьте ею пирог сверху. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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