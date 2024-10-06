Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки

Запеканка из кабачков с фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Это простое в приготовлении блюдо порадует вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.
Чтобы приготовить эту запеканку, вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.
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