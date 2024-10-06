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Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки

1:21
Еда

Запеканка из кабачков с фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Это простое в приготовлении блюдо порадует вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.

Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить эту запеканку, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 3 молодых кабачка;
  • 500 г свиного фарша;
  • 4 куриных яйца;
  • 120 мл молока;
  • 2 помидора;
  • 1 луковица;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки;
  • растительное масло;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Молодые кабачки нарезать кружками, посолить и обвалять в муке.
  2. Обжарить кабачки с обеих сторон на сковороде, не зажаривая их слишком сильно.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук, добавить фарш, посолить и поперчить.
  4. Помидоры помыть и нарезать ломтиками.
  5. Выложить слои кабачков, фарша, помидоров и кабачков в форму. Сверху натереть сыр.
  6. Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить ингредиенты в форме.
  7. Запекать кабачковую запеканку с фаршем в духовке при температуре 200 градусов около 40-45 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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