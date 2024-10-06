Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков с фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Это простое в приготовлении блюдо порадует вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить эту запеканку, вам потребуются следующие ингредиенты:

3 молодых кабачка;

500 г свиного фарша;

4 куриных яйца;

120 мл молока;

2 помидора;

1 луковица;

100 г твёрдого сыра;

3 столовые ложки пшеничной муки;

растительное масло;

соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Молодые кабачки нарезать кружками, посолить и обвалять в муке. Обжарить кабачки с обеих сторон на сковороде, не зажаривая их слишком сильно. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук, добавить фарш, посолить и поперчить. Помидоры помыть и нарезать ломтиками. Выложить слои кабачков, фарша, помидоров и кабачков в форму. Сверху натереть сыр. Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить ингредиенты в форме. Запекать кабачковую запеканку с фаршем в духовке при температуре 200 градусов около 40-45 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

