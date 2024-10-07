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Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде

2:01
Еда

Приготовить этот рецепт на обед или ужин просто, быстро и вкусно! Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальное блюдо даже для тех, кто только осваивает кухню. Этот рецепт можно легко разнообразить, добавив любимые специи, зелень или тёртый сыр.

Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Ингредиенты:

  • Цветная капуста (свежая или замороженная) – 400 г;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Сливочное масло – 30 г;
  • Соль – по вкусу;
  • Вода – 1,5 л;
  • Острый молотый перец – по вкусу.

Пошаговая инструкция:

  1. Чтобы приготовить цветную капусту с яйцом на сковороде, можно использовать как свежую, так и замороженную капусту. Если используете замороженную, не размораживайте её заранее. Свежую капусту промойте и разделите на соцветия. Положите капусту в кастрюлю с холодной водой и поставьте на средний огонь. После закипания добавьте соль и варите ещё пять минут.
  2. Слейте воду через дуршлаг, чтобы капуста стала сухой. Важно, чтобы в ней не было лишней влаги, иначе она будет тушиться, а не жариться.
  3. Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте вилкой до образования лёгкой пены. Это обеспечит однородность смеси.
  4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на высоком огне, добавьте сливочное масло и уменьшите огонь до среднего, чтобы растопить масло. Масло придаёт особый вкус, но его можно заменить на подсолнечное.
  5. Выложите капусту на сковороду и обжарьте её на среднем огне в течение двух минут, чтобы соцветия остались слегка хрустящими.
  6. Влейте яичную смесь и быстро перемешайте, чтобы не допустить превращения в омлет. Готовьте ещё пять минут, помешивая, пока яйца не станут белыми и упругими, но не пересушенными. По вкусу добавьте острый перец перед подачей.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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