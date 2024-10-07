Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить этот рецепт на обед или ужин просто, быстро и вкусно! Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальное блюдо даже для тех, кто только осваивает кухню. Этот рецепт можно легко разнообразить, добавив любимые специи, зелень или тёртый сыр.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Ингредиенты:

Цветная капуста (свежая или замороженная) – 400 г;

Яйца – 2 шт.;

Сливочное масло – 30 г;

Соль – по вкусу;

Вода – 1,5 л;

Острый молотый перец – по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Чтобы приготовить цветную капусту с яйцом на сковороде, можно использовать как свежую, так и замороженную капусту. Если используете замороженную, не размораживайте её заранее. Свежую капусту промойте и разделите на соцветия. Положите капусту в кастрюлю с холодной водой и поставьте на средний огонь. После закипания добавьте соль и варите ещё пять минут. Слейте воду через дуршлаг, чтобы капуста стала сухой. Важно, чтобы в ней не было лишней влаги, иначе она будет тушиться, а не жариться. Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте вилкой до образования лёгкой пены. Это обеспечит однородность смеси. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на высоком огне, добавьте сливочное масло и уменьшите огонь до среднего, чтобы растопить масло. Масло придаёт особый вкус, но его можно заменить на подсолнечное. Выложите капусту на сковороду и обжарьте её на среднем огне в течение двух минут, чтобы соцветия остались слегка хрустящими. Влейте яичную смесь и быстро перемешайте, чтобы не допустить превращения в омлет. Готовьте ещё пять минут, помешивая, пока яйца не станут белыми и упругими, но не пересушенными. По вкусу добавьте острый перец перед подачей.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

