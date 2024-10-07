Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде

Приготовить этот рецепт на обед или ужин просто, быстро и вкусно! Цветная капуста с яйцом на сковороде — идеальное блюдо даже для тех, кто только осваивает кухню. Этот рецепт можно легко разнообразить, добавив любимые специи, зелень или тёртый сыр.
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM
Ингредиенты:
Цветная капуста (свежая или замороженная) – 400 г;
Яйца – 2 шт.;
Сливочное масло – 30 г;
Соль – по вкусу;
Вода – 1,5 л;
Острый молотый перец – по вкусу.
Пошаговая инструкция:
Чтобы приготовить цветную капусту с яйцом на сковороде, можно использовать как свежую, так и замороженную капусту. Если используете замороженную, не размораживайте её заранее. Свежую капусту промойте и разделите на соцветия. Положите капусту в кастрюлю с холодной водой и поставьте на средний огонь. После закипания добавьте соль и варите ещё пять минут.
Слейте воду через дуршлаг, чтобы капуста стала сухой. Важно, чтобы в ней не было лишней влаги, иначе она будет тушиться, а не жариться.
Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте вилкой до образования лёгкой пены. Это обеспечит однородность смеси.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на высоком огне, добавьте сливочное масло и уменьшите огонь до среднего, чтобы растопить масло. Масло придаёт особый вкус, но его можно заменить на подсолнечное.
Выложите капусту на сковороду и обжарьте её на среднем огне в течение двух минут, чтобы соцветия остались слегка хрустящими.
Влейте яичную смесь и быстро перемешайте, чтобы не допустить превращения в омлет. Готовьте ещё пять минут, помешивая, пока яйца не станут белыми и упругими, но не пересушенными. По вкусу добавьте острый перец перед подачей.
Уточнения
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.