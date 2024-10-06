Как восполнить дефицит фосфора: выбираем правильные сорта рыбы

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам включать в рацион определенные сорта рыбы для восполнения дефицита фосфора.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Фосфор — важный элемент, составляющий примерно 1% от массы тела человека. Взрослый человек содержит около 12 г фосфора на каждый килограмм массы тела. Этот микроэлемент играет ключевую роль в формировании костной ткани и зубов, участвует в регуляции углеводного обмена и обеспечивает мышцы энергией.

Большая часть фосфора поступает в организм с пищей, и суточная норма потребления составляет от 550 до 1400 мг. Однако многие россияне получают даже меньше минимального уровня, отмечают специалисты.

Чтобы обеспечить достаточное поступление фосфора, Роспотребнадзор рекомендует употреблять продукты, богатые как растительным, так и животным белком: мясо, птицу, яйца, молоко и зерновые продукты. Также отличным источником фосфора является рыба, особенно такие сорта, как лосось, карп, тунец, треска, сардина и скумбрия. Морепродукты тоже помогают справиться с дефицитом этого элемента, особенно полезны креветки, мидии, устрицы и крабовое мясо.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. Хотя ареалы видов перекрывают друг друга, наблюдается преобладание лишь одного вида в каждом географическом районе.



