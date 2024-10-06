Готовим очень вкусный банановый кекс к чаю

Банановый кекс станет прекрасной закуской к чаю. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений. Бананы — одна из древнейших пищевых культур, а для тропических стран — важнейшее пищевое растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.