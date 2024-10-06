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Готовим очень вкусный банановый кекс к чаю

0:59
Еда

Банановый кекс станет прекрасной закуской к чаю. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.

Готовим очень вкусный банановый кекс к чаю
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Банан — 1 шт.
  • Молоко — 80 мл
  • Сливочное масло — 50 г 
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 130 г
  • Мука — 130 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Взбить с помощью миксера сливочное масло. Добавить сахар, яйцо и молоко. Снова взбить.
  2. Очистить банан от кожуры. Нарезать его и добавить к смеси. Взбить.
  3. Просеять муку и разрыхлитель в миску к тесту. Перемешать.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментом. Переложить в неё тесто.
  5. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Банановый кекс готов!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений. Бананы — одна из древнейших пищевых культур, а для тропических стран — важнейшее пищевое растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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