Готовим очень вкусный банановый кекс к чаю

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Банановый кекс станет прекрасной закуской к чаю. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Банан — 1 шт.

Молоко — 80 мл

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 130 г

Мука — 130 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление:

Взбить с помощью миксера сливочное масло. Добавить сахар, яйцо и молоко. Снова взбить. Очистить банан от кожуры. Нарезать его и добавить к смеси. Взбить. Просеять муку и разрыхлитель в миску к тесту. Перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментом. Переложить в неё тесто. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Банановый кекс готов!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений. Бананы — одна из древнейших пищевых культур, а для тропических стран — важнейшее пищевое растение.

