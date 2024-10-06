Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роскачества рассказали, какие продукты стоит включить в рацион при подагре.

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Подагра — это заболевание, вызванное нарушением обмена веществ, при котором повышенный уровень мочевой кислоты в крови приводит к образованию кристаллов моноурата натрия. Эти кристаллы накапливаются в суставах и вызывают болевые ощущения.

Полностью вылечить подагру невозможно, однако правильное питание может помочь снизить уровень мочевой кислоты, снять боль и продлить ремиссию. Еда играет ключевую роль в терапии подагры.

Эксперты отметили, что вегетарианские супы (такие как борщ, щи, окрошка), нежирное мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты помогают укрепить суставы и защищают их от повреждений. Также в рацион рекомендуется добавить больше овощей и фруктов, как в свежем, так и в обработанном виде. Особенно полезны квашеная капуста, цитрусовые, вишня, различные корнеплоды и чернослив.

В умеренном количестве можно употреблять крупы и хлеб второго сорта. Разрешены также чай, некрепкий кофе, мед, пастила и мармелад.

Еще одно важное условие для защиты суставов — соблюдение водного баланса. Врачи рекомендуют пить не менее 1,5 литров чистой воды в день, а в периоды обострений — до 2-3 литров.

Уточнения

Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C 5 H 4 N 4 O 3 ) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.

Мочевая кислота была открыта Карлом Шееле (1776) в составе мочевых камней и названа им каменной кислотой — фр. acide lithique, затем она была найдена им в моче. Название мочевой кислоты дано Фуркруа, её элементный состав установлен Либихом.



