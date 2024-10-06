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Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов

1:29
Еда

Эксперты Роскачества рассказали, какие продукты стоит включить в рацион при подагре.

Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Подагра — это заболевание, вызванное нарушением обмена веществ, при котором повышенный уровень мочевой кислоты в крови приводит к образованию кристаллов моноурата натрия. Эти кристаллы накапливаются в суставах и вызывают болевые ощущения.

Полностью вылечить подагру невозможно, однако правильное питание может помочь снизить уровень мочевой кислоты, снять боль и продлить ремиссию. Еда играет ключевую роль в терапии подагры.

Эксперты отметили, что вегетарианские супы (такие как борщ, щи, окрошка), нежирное мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты помогают укрепить суставы и защищают их от повреждений. Также в рацион рекомендуется добавить больше овощей и фруктов, как в свежем, так и в обработанном виде. Особенно полезны квашеная капуста, цитрусовые, вишня, различные корнеплоды и чернослив.

В умеренном количестве можно употреблять крупы и хлеб второго сорта. Разрешены также чай, некрепкий кофе, мед, пастила и мармелад.

Еще одно важное условие для защиты суставов — соблюдение водного баланса. Врачи рекомендуют пить не менее 1,5 литров чистой воды в день, а в периоды обострений — до 2-3 литров.

Уточнения

Мочевая кислота (лат  Acidum uricum, формула — C5H4N4O3) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.
Мочевая кислота была открыта Карлом Шееле (1776) в составе мочевых камней и названа им каменной кислотой — фр. acide lithique, затем она была найдена им в моче. Название мочевой кислоты дано Фуркруа, её элементный состав установлен Либихом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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