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Как приготовить творожную запеканку с менее чем 100 ккал: рецепт диетолога

1:56
Еда

Диета — не повод отказываться от десертов. Диетолог Нина Самохина поделилась рецептом низкокалорийной творожной запеканки, в которой содержится менее 100 ккал.

Как приготовить творожную запеканку с менее чем 100 ккал: рецепт диетолога
Фото: imenno.ru by Unknown author, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, секрет прост — нужно выбирать низкокалорийные продукты. В традиционные запеканки добавляют муку или манную крупу, сметану, яйца и сахар. Но диетолог предложила здоровые альтернативы этим ингредиентам. Для "диетической запеканки" берутся только белки яиц, вместо обычного сахара используется кокосовый, а рисовая мука заменяет пшеничную или манку.

Можно вовсе обойтись без сахара, добавив в запеканку кусочки фруктов, что сделает её ещё легче и полезнее. Нина Самохина поделилась рецептом для издания "Кубанские новости".

Ингредиенты:

  • 600 г обезжиренного творога
  • 2 ст. л. нежирной сметаны
  • 3 ст. л. кокосового сахара (можно не добавлять)
  • 2 ст. л. рисовой муки
  • Белки яиц (количество определяется в ходе приготовления)
  • 150 г фруктов (свежих или консервированных)

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме белков, между собой.
  2. Белки взбейте отдельно до состояния пены и аккуратно добавьте в творожную массу.
  3. Порежьте фрукты на маленькие кубики и добавьте к общей массе.
  4. Застелите форму для выпекания пергаментом и смажьте небольшим количеством растительного масла без запаха.
  5. Переложите получившуюся массу в форму или формочки и выпекайте при 180°C в течение 35-40 минут на среднем уровне.

При выпекании запеканка может подняться, а потом немного опуститься — это нормально. По текстуре десерт будет нежным и напоминать суфле.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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