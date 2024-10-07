Как приготовить творожную запеканку с менее чем 100 ккал: рецепт диетолога

Диета — не повод отказываться от десертов. Диетолог Нина Самохина поделилась рецептом низкокалорийной творожной запеканки, в которой содержится менее 100 ккал.
По словам специалиста, секрет прост — нужно выбирать низкокалорийные продукты. В традиционные запеканки добавляют муку или манную крупу, сметану, яйца и сахар. Но диетолог предложила здоровые альтернативы этим ингредиентам. Для "диетической запеканки" берутся только белки яиц, вместо обычного сахара используется кокосовый, а рисовая мука заменяет пшеничную или манку.
Можно вовсе обойтись без сахара, добавив в запеканку кусочки фруктов, что сделает её ещё легче и полезнее. Нина Самохина поделилась рецептом для издания "Кубанские новости".
Ингредиенты:
Приготовление:
При выпекании запеканка может подняться, а потом немного опуститься — это нормально. По текстуре десерт будет нежным и напоминать суфле.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.