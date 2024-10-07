Как приготовить творожную запеканку с менее чем 100 ккал: рецепт диетолога

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Диета — не повод отказываться от десертов. Диетолог Нина Самохина поделилась рецептом низкокалорийной творожной запеканки, в которой содержится менее 100 ккал.

Фото: imenno.ru by Unknown author, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, секрет прост — нужно выбирать низкокалорийные продукты. В традиционные запеканки добавляют муку или манную крупу, сметану, яйца и сахар. Но диетолог предложила здоровые альтернативы этим ингредиентам. Для "диетической запеканки" берутся только белки яиц, вместо обычного сахара используется кокосовый, а рисовая мука заменяет пшеничную или манку.

Можно вовсе обойтись без сахара, добавив в запеканку кусочки фруктов, что сделает её ещё легче и полезнее. Нина Самохина поделилась рецептом для издания "Кубанские новости".

Ингредиенты:

600 г обезжиренного творога

2 ст. л. нежирной сметаны

3 ст. л. кокосового сахара (можно не добавлять)

2 ст. л. рисовой муки

Белки яиц (количество определяется в ходе приготовления)

150 г фруктов (свежих или консервированных)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, кроме белков, между собой. Белки взбейте отдельно до состояния пены и аккуратно добавьте в творожную массу. Порежьте фрукты на маленькие кубики и добавьте к общей массе. Застелите форму для выпекания пергаментом и смажьте небольшим количеством растительного масла без запаха. Переложите получившуюся массу в форму или формочки и выпекайте при 180°C в течение 35-40 минут на среднем уровне.

При выпекании запеканка может подняться, а потом немного опуститься — это нормально. По текстуре десерт будет нежным и напоминать суфле.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.



