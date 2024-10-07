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Как сделать свинину полезной: рекомендации по правильному употреблению

1:38
Еда

Диетолог Людмила Микитюк не согласна с утверждением, что свинина вредна для организма. Если соблюдать определенные правила, этот продукт может принести значительную пользу.

Как сделать свинину полезной: рекомендации по правильному употреблению
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Свинина, вопреки распространенному мнению, важна для поддержания нормальной работы организма и не является "бесполезной" или "тяжелой" пищей. Чтобы раскрыть её положительные свойства, врач рекомендует употреблять свинину 1-2 раза в неделю вместе с овощным гарниром. Среднее количество мяса в одном приеме пищи не должно превышать 100-150 г.

"Белок лучше усваивается вместе с овощами и зеленью, такими как нарезка, салат, помидоры, огурцы, болгарский перец, брокколи, цветная капуста и другие", — пояснила Микитюк.

Свинина является ценным источником витаминов и минералов, таких как витамины B1, B6, PP, а также хром, цинк, калий, кобальт, фосфор и молибден. При умеренном употреблении она становится отличным источником полезных веществ для организма.

Лучший выбор — нежирная и качественная свинина. Диетолог отметила, что самым безопасным вариантом является вырезка, тогда как самой жирной частью свинины является грудинка. На 100 г свинины в среднем приходится 356 калорий. В вырезке содержится около 5 г жиров и 14,5 г белка, а в грудинке — до 50 г жира.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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