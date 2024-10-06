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Рецепт закусочных шариков с помидорами черри, брынзой и укропом

0:56
Еда

Шарики с помидорами черри, брынзой и укропом станут идеальной закуской к столу. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Рецепт закусочных шариков с помидорами черри, брынзой и укропом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Брынза — 240 г
  • Помидор черри — 8 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 20 г
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать брынзу средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера.
  2. Пропустить чеснок через пресс. 
  3. В миске смешать брынзу, чеснок, сливочное масло и чёрный перец.
  4. Разделить тесто на 8 частей. Обернуть им помидоры черри.
  5. Нашинковать укроп.
  6. Обвалять каждый шарик в укропе.
  7. Отправить блюдо в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!

Уточнения

Бры́нза — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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