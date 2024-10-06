Рецепт закусочных шариков с помидорами черри, брынзой и укропом

Шарики с помидорами черри, брынзой и укропом станут идеальной закуской к столу. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Бры́нза — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
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