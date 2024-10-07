Что исключить из рациона для увеличения продолжительности жизни

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Продолжительность жизни человека напрямую зависит от питания. Ученые из Бергенского университета (Норвегия) выявили два конкретных продукта, которые могут "отнимать" ценные годы жизни.

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Норвежские ученые проанализировали пищевые привычки полумиллиона британцев. В ходе исследования было установлено, что люди, придерживающиеся правильного питания, в среднем продлевают свою жизнь на 10 лет. Профессор Ларс Фаднес, один из авторов исследования, отметил, что долгожители избегали употребления двух продуктов — обработанного мяса и сладких напитков.

Эти данные были получены в ходе масштабного и длительного эксперимента. Участников попросили внести изменения в рацион, заменив вредные жиры и "пустые калории" на цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и орехи. Даже те, кто начал изменять свои привычки после 40 лет, заметили улучшение здоровья.

"Преимущества для участников, изменивших рацион в 70 лет, были не менее значительными", — подчеркнули авторы исследования. Продолжительность жизни пожилых людей увеличилась как минимум на 5 лет.

Хирург Марк Гадзиян, комментируя результаты исследования, добавил, что отказ от сладких напитков и обработанного мяса также снижает риски развития онкологических заболеваний и старческого слабоумия.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела. Чтобы животные находились в состоянии сбалансированного питания, они должны получать в достаточном количестве:



энергию для обеспечения физиологических процессов;

белок и аминокислоты для поддержания положительного азотистого баланса;

воду и минеральные вещества для восполнения потерь при выделении во внешнюю среду или связывании в организме;

витамины, которые не синтезируются в организме.