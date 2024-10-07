Бутерброды на завтрак: какой вариант является самым вредным

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какой бутерброд является самым вредным для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Бутерброд на завтрак, в качестве перекуса или закуски для застолья — быстрый и бюджетный вариант, но он может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам специалиста, самым вредным для организма считается сочетание белого хлеба с колбасой. Такой бутерброд не приносит никакой пользы организму.

Бутерброды с колбасой считаются плохим выбором по нескольким причинам. Во-первых, колбаса содержит много соли и насыщенных жиров, в то время как уровень белков и углеводов в ней невысок. Во-вторых, в колбасу добавляют усилители вкуса, которые стимулируют аппетит и заставляют съедать больше бутербродов, чем нужно.

"На постоянной основе бутерброды с колбасой точно не стоит потреблять, только в редких случаях", — предупредила врач.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



