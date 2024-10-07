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Как фрукты и овсяное молоко могут навредить вашему здоровью

1:26
Еда

Доктор Миджин Браун перечислила продукты, которые напрасно считаются полезными и рекомендует с осторожностью включать их в рацион. 

Как фрукты и овсяное молоко могут навредить вашему здоровью
Фото: wikimedia.org by Unknown author, CC0

Многие люди избегают сладкой, соленой и жирной пищи, осознавая риски её чрезмерного употребления. Однако продукты, такие как фрукты, фруктовые соки, растительное молоко и овсяная каша, часто воспринимаются как безусловно полезные. Доктор Браун обращает внимание на нюансы, которые стоит учитывать.

По её словам, фрукты и фруктовые соки содержат много сахара, что может вызывать резкие скачки уровня инсулина в крови, повышая риск развития диабета и проблем с суставами. В соках из манго, ананаса, бананов и винограда сахара столько же, сколько в сладкой газировке, поэтому их следует употреблять в минимальных количествах.

Овсяное молоко, несмотря на свой "чистый" состав, также является источником углеводов. Кроме того, в магазинных вариантах часто содержатся консерванты, загустители и эмульгаторы.

Доктор Браун также назвала овсянку спорным продуктом: в обычной каше содержится 8 г клетчатки и более 60 г углеводов. Она рекомендует вместо хлопьев использовать цельнозерновую овсянку, так как она полезнее и менее обработана.

Уточнения

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» (лат. Lac pegetabilе) — суррогатного заменителя молока животного происхождения (как богатого непереносимой многими людьми лактозой, коровьего молока), — приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного (лат. Avéna satíva) из биологического рода Овёс (лат. Avena) семейства Злаковые (лат. Gramíneae), перетёртых в ступе или разрушенных (взбитых) в современном кухонном приспособлении «блендере» с большим количеством воды, с дальшейшим процеживанием полученной для питья молочно-подобной жидкости от пульпы, толокна и жмыха; также является составной частью и основой для разнообразных кулинарных изделий и блюд.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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