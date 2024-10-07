Народные средства от простуды: как реально помогают мед, имбирь и лимон

При лечении простуды многие советуют употреблять настои и чаи с добавлением имбиря, меда и лимона. Терапевт Андрей Рябков оценил реальную эффективность этой комбинации.
По словам специалиста, мед, имбирь и лимон могут помочь организму восстановиться, но только в сочетании с комплексной терапией. Ученые не располагают конкретными данными, которые бы подтверждали эффективность этих продуктов в борьбе с инфекциями. Андрей Рябков отметил, что они не настолько действенны, как проверенные лекарственные средства.
"Эти народные методы можно использовать в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компонент, воздействующий на защитные силы организма", — пояснил терапевт.
При этом он добавил, что некоторые продукты, богатые укрепляющими иммунитет витаминами и фитонцидами, действительно способны поддерживать организм в период болезни. Например, малина обладает жаропонижающим эффектом, а кефир помогает усилить иммунную защиту благодаря воздействию на микробиоту кишечника.
Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции. В воспаление могут быть вовлечены горло, гортань и пазухи. Обычно термин применяется в отношении симптомов, связанных с воспалением, и используется наряду с фарингитом, ларингитом, трахеитом и другими, употребляется в отношении острой респираторной вирусной инфекции верхних дыхательных путей и является традиционным для обозначения лёгких случаев заболевания верхних дыхательных путей.
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