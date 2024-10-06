Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, чем халва лучше других сладостей.

Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Халва изготавливается из карамельной и белковой массы, основой для которой служат семена и орехи. Характерная волокнистая структура халвы достигается благодаря добавлению натурального пенообразователя — солодкового или мыльного корня, которые содержат большое количество сапонинов.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что халва, богатая магнием, помогает организму справляться со стрессом. Витамин РР (никотиновая кислота) снижает уровень "плохого" холестерина, а клетчатка поддерживает работу пищеварительной системы.

Халва также полезна для людей с нарушениями сна, так как семечки и орехи, из которых она готовится, содержат витамины группы В и витамин Е, оказывающие положительное влияние на нервную систему.

Еще одно преимущество халвы заключается в ее "чистом" составе. В отличие от многих других сладостей, в халву не добавляют ароматизаторы, красители и консерванты.

Чтобы отличить качественную халву от фальсификата, эксперты рекомендуют обращать внимание на её внешний вид. Халва должна быть пластичной, легко ломаться или резаться, но не рассыпаться. В составе недопустимо наличие черных оболочек от семечек. Если на поверхности халвы видны следы жира или влаги, такой продукт лучше не брать, так как это свидетельствует о нарушениях в производстве.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.



