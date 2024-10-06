Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога

Два популярных кофейных напитка способствуют появлению целлюлита, предупредила косметолог и дерматолог Ольга Андриянова.
По словам врача, избавиться от "апельсиновой корки" будет сложно, если регулярно употреблять капучино или раф. Специалист объяснила, что целлюлит возникает из-за избытка в рационе высокоуглеводной пищи и молочных продуктов. В частности, молочные продукты опасны для фигуры, так как содержат лактозный сахар.
Даже выбор капучино или рафа на альтернативном молоке не спасет ситуацию, так как в подобные напитки часто добавляют сахар, сиропы или сгущенное молоко.
Чтобы решить проблему целлюлита, Ольга Андриянова рекомендует ограничить употребление мороженого, десертов, фастфуда и хлебобулочных изделий. Важно также много гулять, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Это могут быть легкие нагрузки, такие как плавание, йога или растяжка. Кроме того, после тренировок полезно ходить на массаж, чтобы "мышцы не набирали воду", подчеркнула косметолог.
Целлюлит (англ
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