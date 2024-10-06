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Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога

1:11
Еда

Два популярных кофейных напитка способствуют появлению целлюлита, предупредила косметолог и дерматолог Ольга Андриянова.

Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, PDM

По словам врача, избавиться от "апельсиновой корки" будет сложно, если регулярно употреблять капучино или раф. Специалист объяснила, что целлюлит возникает из-за избытка в рационе высокоуглеводной пищи и молочных продуктов. В частности, молочные продукты опасны для фигуры, так как содержат лактозный сахар.

Даже выбор капучино или рафа на альтернативном молоке не спасет ситуацию, так как в подобные напитки часто добавляют сахар, сиропы или сгущенное молоко.

Чтобы решить проблему целлюлита, Ольга Андриянова рекомендует ограничить употребление мороженого, десертов, фастфуда и хлебобулочных изделий. Важно также много гулять, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Это могут быть легкие нагрузки, такие как плавание, йога или растяжка. Кроме того, после тренировок полезно ходить на массаж, чтобы "мышцы не набирали воду", подчеркнула косметолог.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии. Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в международную классификацию болезней и не требует лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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