Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон грибов продолжается. Если вы собрали больше грибов, чем рассчитывали, попробуйте их засушить. Сушка отлично подойдет для грибов, которые не удалось замариновать или засолить. Готовый продукт можно использовать в супах, рагу, соусах и пастах. Расскажем обо всех нюансах и способах сушки грибов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Какие грибы можно сушить

Чаще всего сушат трубчатые грибы, такие как маслята, моховики, боровики, подберезовики и подосиновики. Они легко узнаваемы по "губчатому" виду под шляпкой. Также можно сушить некоторые пластинчатые грибы: опята, вешенки, рыжики, зонтики и шампиньоны. Но не все грибы подходят для сушки — например, волнушки, сыроежки и грузди приобретают горький вкус и становятся непригодными.

Подготовка грибов перед сушкой

Перед сушкой переберите грибы, выбрав плотные экземпляры, а перезревшие лучше выбросить, так как они могут развалиться. Грибы лучше не мыть, чтобы сохранить их аромат, а лишь протереть влажной тряпкой. Срежьте грязь с ножек ножом. Сушить грибы можно как целиком, так и частями, но большие экземпляры лучше нарезать на слайсы или половинки. Грибы одинакового размера сушатся равномернее.

Способы сушки грибов

Грибы можно сушить различными способами: на нитке, в микроволновке, духовке или электросушилке. Каждый метод имеет свои особенности.

Сушка грибов на нитке

Это самый бюджетный и долгий способ, которым пользовались еще в Древней Руси. Современные хозяйки могут сушить грибы на балконе или в другом проветриваемом помещении. Понадобится плотная нить или медная проволока, так как тонкая швейная нить не выдержит массы грибов. Нарезанные грибы нужно нанизать с расстоянием 1-2 см между кусочками и повесить в сухое и теплое место. Сушка занимает примерно неделю, но этот метод экономичен и помогает сохранить максимум витаминов.

Сушка грибов в микроволновке

Сушить грибы можно и в микроволновке. Положите их на тарелку в один слой, чтобы кусочки не касались друг друга. Установите мощность 100 Вт и сушите грибы 20 минут, затем откройте дверцу и проветрите 7-10 минут. Повторите этот процесс 4-5 раз. Используйте только керамическую или стеклянную посуду, так как пластиковые тарелки выделяют вредные вещества при нагреве.

Сушка грибов в духовке

Этот метод популярен среди хозяек. Грибы нужно разложить на противне или решетке, предварительно подстелив бумагу для выпечки. Разогрейте духовку до 50°C и включите конвекцию. Сушите грибы при открытой дверце духовки (на 10-15 см) около 1,5-2 часов, затем увеличьте температуру до 75°C и сушите еще 2 часа. После этого снизьте температуру до 55°C и оставьте грибы на 2 часа. Учтите, что метод требует много электричества и придает кухне сильный грибной аромат.

Сушка грибов в электросушилке

Это самый удобный и эффективный способ. Разложите грибы на поддонах, установите температуру около 40-50°C и сушите 6-12 часов. Каждый час проверяйте грибы и переставляйте поддоны для равномерной сушки. Грибы не стоит класть в несколько слоев — лучше распределить их по разным емкостям.

Хранение сушеных грибов

Сушеные грибы впитывают запахи, поэтому лучше всего хранить их в темном месте в плотной упаковке, например, в стеклянных банках или зип-пакетах. Чтобы продлить срок хранения до трех лет, используйте вакуумные пакеты.

Из сушеных грибов можно приготовить множество вкусных блюд. Помимо классического супа, вы можете сделать икру и подать её с домашним хлебом. Экспериментируйте и выбирайте рецепт, который понравится вам больше всего.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.



