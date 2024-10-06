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Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка

4:23
Еда

Сезон грибов продолжается. Если вы собрали больше грибов, чем рассчитывали, попробуйте их засушить. Сушка отлично подойдет для грибов, которые не удалось замариновать или засолить. Готовый продукт можно использовать в супах, рагу, соусах и пастах. Расскажем обо всех нюансах и способах сушки грибов.

Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Какие грибы можно сушить

Чаще всего сушат трубчатые грибы, такие как маслята, моховики, боровики, подберезовики и подосиновики. Они легко узнаваемы по "губчатому" виду под шляпкой. Также можно сушить некоторые пластинчатые грибы: опята, вешенки, рыжики, зонтики и шампиньоны. Но не все грибы подходят для сушки — например, волнушки, сыроежки и грузди приобретают горький вкус и становятся непригодными.

Подготовка грибов перед сушкой

Перед сушкой переберите грибы, выбрав плотные экземпляры, а перезревшие лучше выбросить, так как они могут развалиться. Грибы лучше не мыть, чтобы сохранить их аромат, а лишь протереть влажной тряпкой. Срежьте грязь с ножек ножом. Сушить грибы можно как целиком, так и частями, но большие экземпляры лучше нарезать на слайсы или половинки. Грибы одинакового размера сушатся равномернее.

Способы сушки грибов

Грибы можно сушить различными способами: на нитке, в микроволновке, духовке или электросушилке. Каждый метод имеет свои особенности.

Сушка грибов на нитке

Это самый бюджетный и долгий способ, которым пользовались еще в Древней Руси. Современные хозяйки могут сушить грибы на балконе или в другом проветриваемом помещении. Понадобится плотная нить или медная проволока, так как тонкая швейная нить не выдержит массы грибов. Нарезанные грибы нужно нанизать с расстоянием 1-2 см между кусочками и повесить в сухое и теплое место. Сушка занимает примерно неделю, но этот метод экономичен и помогает сохранить максимум витаминов.

Сушка грибов в микроволновке

Сушить грибы можно и в микроволновке. Положите их на тарелку в один слой, чтобы кусочки не касались друг друга. Установите мощность 100 Вт и сушите грибы 20 минут, затем откройте дверцу и проветрите 7-10 минут. Повторите этот процесс 4-5 раз. Используйте только керамическую или стеклянную посуду, так как пластиковые тарелки выделяют вредные вещества при нагреве.

Сушка грибов в духовке

Этот метод популярен среди хозяек. Грибы нужно разложить на противне или решетке, предварительно подстелив бумагу для выпечки. Разогрейте духовку до 50°C и включите конвекцию. Сушите грибы при открытой дверце духовки (на 10-15 см) около 1,5-2 часов, затем увеличьте температуру до 75°C и сушите еще 2 часа. После этого снизьте температуру до 55°C и оставьте грибы на 2 часа. Учтите, что метод требует много электричества и придает кухне сильный грибной аромат.

Сушка грибов в электросушилке

Это самый удобный и эффективный способ. Разложите грибы на поддонах, установите температуру около 40-50°C и сушите 6-12 часов. Каждый час проверяйте грибы и переставляйте поддоны для равномерной сушки. Грибы не стоит класть в несколько слоев — лучше распределить их по разным емкостям.

Хранение сушеных грибов

Сушеные грибы впитывают запахи, поэтому лучше всего хранить их в темном месте в плотной упаковке, например, в стеклянных банках или зип-пакетах. Чтобы продлить срок хранения до трех лет, используйте вакуумные пакеты.

Из сушеных грибов можно приготовить множество вкусных блюд. Помимо классического супа, вы можете сделать икру и подать её с домашним хлебом. Экспериментируйте и выбирайте рецепт, который понравится вам больше всего.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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