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Как пряности могут защитить от вирусов: рекомендации эксперта

1:15
Еда

Многие хозяйки держат запасы специй, чтобы добавлять их в различные блюда. Однако пряности нужны не только для улучшения вкуса.

Как пряности могут защитить от вирусов: рекомендации эксперта
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что большинство специй обладают уникальными целебными свойствами. Она рассказала, какие специи особенно полезны в холодное время года.

По словам эксперта, осенью следует регулярно использовать пять специй, которые помогут защитить организм от вирусов и улучшить общее самочувствие. В рационе обязательно должны быть корица, имбирь, перец, гвоздика и куркума.

Имбирь обладает бактерицидными свойствами и улучшает кровообращение. Эти же свойства характерны и для черного перца. Благодаря этим специям организм лучше справляется с холодами и сохраняет активность.

Куркума содержит множество антиоксидантов, которые поддерживают здоровье в сезон простуд. Все перечисленные специи можно сочетать между собой для усиления эффекта. Диетолог также отметила, что осенью полезны любые пряности, поэтому стоит экспериментировать и добавлять их в пищу.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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