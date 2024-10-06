Осенние котлеты с тыквой: вкусное и полезное решение для всей семьи

Сезон тыквы в самом разгаре, и это прекрасный повод готовить яркие и полезные блюда каждый день. Однако многие люди избегают тыквы из-за её вкуса, который им не нравится. Но этот полезный овощ особенно важен осенью, когда нужно укреплять иммунитет.
Для тех, кто не любит вкус тыквы, кулинары предлагают блюдо, в котором этот ингредиент незаметен, но сохраняет все свои полезные свойства. Делимся пошаговым рецептом.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
В результате вы получите сочные и ароматные котлеты, в которых тыква не будет чувствоваться, но при этом сохранит все свои полезные свойства.
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