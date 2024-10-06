Осенние котлеты с тыквой: вкусное и полезное решение для всей семьи

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон тыквы в самом разгаре, и это прекрасный повод готовить яркие и полезные блюда каждый день. Однако многие люди избегают тыквы из-за её вкуса, который им не нравится. Но этот полезный овощ особенно важен осенью, когда нужно укреплять иммунитет.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для тех, кто не любит вкус тыквы, кулинары предлагают блюдо, в котором этот ингредиент незаметен, но сохраняет все свои полезные свойства. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

Куриное филе (можно использовать из любой части курицы)

Тёртая тыква

Консервированная кукуруза

Зелёный лук

Панировочные сухари

Сметана

Чесночный порошок

Приправа

Вода

Растительное масло

Куриные яйца

Пошаговое приготовление:

Нарежьте куриное филе мелкими кусочками. Натрите тыкву на терке, нарежьте зелёный лук. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу, сметану, панировочные сухари, чесночный порошок и приправы. Тщательно перемешайте полученную массу, затем сформируйте из неё котлеты. Обжарьте котлеты с двух сторон на растительном масле. Добавьте в сковороду немного воды и тушите под крышкой около 10 минут.

В результате вы получите сочные и ароматные котлеты, в которых тыква не будет чувствоваться, но при этом сохранит все свои полезные свойства.