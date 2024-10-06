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Осенние котлеты с тыквой: вкусное и полезное решение для всей семьи

1:29
Еда

Сезон тыквы в самом разгаре, и это прекрасный повод готовить яркие и полезные блюда каждый день. Однако многие люди избегают тыквы из-за её вкуса, который им не нравится. Но этот полезный овощ особенно важен осенью, когда нужно укреплять иммунитет.

Осенние котлеты с тыквой: вкусное и полезное решение для всей семьи
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для тех, кто не любит вкус тыквы, кулинары предлагают блюдо, в котором этот ингредиент незаметен, но сохраняет все свои полезные свойства. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (можно использовать из любой части курицы)
  • Тёртая тыква
  • Консервированная кукуруза
  • Зелёный лук
  • Панировочные сухари
  • Сметана
  • Чесночный порошок
  • Приправа
  • Вода
  • Растительное масло
  • Куриные яйца

Пошаговое приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе мелкими кусочками.
  2. Натрите тыкву на терке, нарежьте зелёный лук.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу, сметану, панировочные сухари, чесночный порошок и приправы.
  4. Тщательно перемешайте полученную массу, затем сформируйте из неё котлеты.
  5. Обжарьте котлеты с двух сторон на растительном масле.
  6. Добавьте в сковороду немного воды и тушите под крышкой около 10 минут.

В результате вы получите сочные и ароматные котлеты, в которых тыква не будет чувствоваться, но при этом сохранит все свои полезные свойства.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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