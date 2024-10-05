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Секрет сочной куриной грудки: правильная технология приготовления

1:25
Еда

Пересушить куриную грудку проще простого, и от таких провалов не застрахован никто. Однако предотвратить этот кулинарный промах тоже несложно — главное, соблюдать правильную технологию приготовления.

Секрет сочной куриной грудки: правильная технология приготовления
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Бренд-шеф-повар Илья Куваев отметил, что куриная грудка — это практически чистый белок, который готовится очень быстро и не требует длительной термической обработки. Важно помнить об этом, чтобы сохранить мясо сочным.

При работе с куриным филе стоит придерживаться принципов, похожих на приготовление морепродуктов: передержка ведет к потере вкуса и текстуры. Тот же подход нужен и для курицы.

Илья Куваев рекомендует готовить куриное филе следующим образом: сначала обжарьте мясо на растительном масле на максимальном огне. Во время приготовления добавьте сливочное масло, ароматные травы и измельченный чеснок. Обжарьте филе до золотистой корочки, переворачивая его только один раз. Слишком частое переворачивание не позволит образоваться корочке, и мясо получится "приваренным".

После этого поместите филе в форму для запекания и уберите в разогретую до 190°C духовку на десять минут. После запекания дайте блюду отдохнуть еще пять минут — так курица сохранит сочность и будет вкусной.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка). Предположительно такой кусок вручался покупателю завёрнутым и перевязанным ниткой.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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