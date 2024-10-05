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Соусы для пельменей: что выбрать для лучшего усвоения

1:13
Еда

Пельмени — любимое блюдо многих, и это неудивительно: быстро, вкусно и сытно. Но как сделать пельмени еще и полезными? Ответ прост: выбрать правильный соус.

Соусы для пельменей: что выбрать для лучшего усвоения
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

Традиционно пельмени подают с кетчупом или майонезом, особенно если они вареные или жареные. Диетолог Светлана Буданцева пояснила, что кетчуп — вполне приемлемый вариант, так как томаты помогают улучшить пищеварение.

Еще один хороший выбор — соусы на основе уксуса, которые также способствуют облегчению процесса переваривания пельменей. А вот использование масла или жирных майонезных соусов может усложнить усвоение блюда. Сметана, хоть и лучше майонеза, также обладает высокой жирностью, что нужно учитывать.

Эксперт также предложила посыпать готовые пельмени тертым сыром для придания им дополнительной аппетитности. Или же можно подать их в азиатском стиле — с соевым соусом, что придаст блюду интересный вкус.

Стоит отметить, что соусы, приготовленные дома, гораздо полезнее тех, что продаются в магазине, и могут значительно улучшить не только вкус, но и пользу пельменей.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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