Как выбрать идеальную хурму: советы от Роспотребнадзора

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

К октябрю мы уже привыкаем прощаться с летними ягодами и фруктами, но не стоит расстраиваться, ведь на смену им приходит сезон яблок, винограда и, конечно же, хурмы. Эксперты Роспотребнадзора поделились ценными советами, как выбрать самые сочные и вкусные плоды хурмы.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Всего существует около 300 сортов хурмы, а в России с осени на прилавках чаще всего встречаются четыре сорта: "Королек", "Мандарин", "Бычье сердце" и "Шарон". Они различаются по форме, цвету, текстуре мякоти и наличию косточек.

Все сорта хурмы богаты бета-каротином, который полезен для кожи и зрения. Также в хурме содержатся йод, поддерживающий работу щитовидной железы, железо, фосфор, марганец, калий, витамины группы В. Благодаря этому хурма помогает защитить организм от анемии, улучшает работу печени и почек, понижает артериальное давление и поддерживает нервную систему.

Чтобы выбрать зрелую хурму на рынке или в магазине, обратите внимание на состояние чашелистика. У хорошего плода листья должны быть немного подсохшими. Сам плод должен быть яркого оранжевого или оранжево-коричневого цвета в зависимости от сорта. Бледную хурму лучше не брать, так как она, скорее всего, не дозрела.

Хранить хурму дома стоит при температуре около 0°C в месте с высокой влажностью.

Эксперты также напоминают, что даже при отсутствии противопоказаний не стоит употреблять слишком много хурмы. Людям с диабетом, кормящим матерям, а также тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы или панкреатит, лучше отказаться от этого плода.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.



