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Как избавиться от постоянного чувства голода: три главных шага

1:45
Еда

Постоянное чувство голода, известное как "обжорство", может быть вызвано эмоциями или гормональными нарушениями. В случае гормональных проблем необходимо обратиться к врачу, а если причина эмоциональная — можно попробовать работу над собой. Диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, как можно взять аппетит под контроль.

Как избавиться от постоянного чувства голода: три главных шага
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Привычка к перееданию часто вызывает дискомфорт и ведет к набору лишнего веса. Специалист рекомендовал начать с отказа от вредных продуктов, просто исключив их из домашнего арсенала. Если захочется съесть что-то нездоровое, придется отправиться в магазин. Для многих людей это уже может стать преградой — выходить на улицу ради перекуса не всегда заманчиво.

В некоторых случаях полезно сделать более радикальные шаги: например, отправиться в место, где нет доступа к привычной еде, или договориться с близкими о поддержке в переходе на здоровое питание.

Кроме того, Дмитрий Семирядов посоветовал заменять вредные продукты полезными альтернативами. Например, вместо шоколада можно съесть протеиновый батончик, а вместо чипсов — овощи или фрукты. Продукты, богатые белком, помогают надолго справиться с чувством голода, поэтому важно следить, чтобы белок присутствовал в достаточном количестве в рационе.

После достижения минимального самоконтроля можно перейти к формированию пищевой осознанности. Для этого стоит вести пищевой дневник в течение 2-3 недель, фиксируя все, что было съедено. Далее важно приучить себя к сбалансированному питанию, используя метод "Гарвардской тарелки", чтобы закрепить результат и сделать его долговременным.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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