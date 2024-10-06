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Советы хозяйкам, как сохранить и продлить свежесть яиц

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Еда

Советы по сохранению свежести яиц

  1. После того, как вы заберете яйца из продуктового магазина, принесите их домой и положите в холодильник как можно скорее. Не оставляйте их на улице в течение двух часов или более при комнатной температуре.
  2. Не кладите яйца в дверцу холодильника. Это не только делает их восприимчивыми к растрескиванию, но и может ускорить их порчу.
  3. Храните яйца в картонной коробке, в которой их купили. Эти контейнеры сделаны таким образом, чтобы свести к минимуму потерю влаги и смягчить поглощение других пищевых запахов в холодильнике, что может негативно повлиять на вкусовые качества яиц.
  4. Что касается самых свежих яиц, то их лучше хранить в самой холодной части холодильника, которая, как правило, находится ближе к задней части рядом с термостатом. 

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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