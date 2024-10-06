Вкусные чебуреки на кефире: порадуйте своих домочадцев

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Для чебуреков на кефире можно выбирать разную начинку, даже овощную.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

Кефир — 350 мл. Мука — 350 грамм. Растительное масло — 4 столовые ложки. Сода — неполная столовая ложка. Фарш — 500 грамм. Лук — 1 штука. Соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Смешайте кефир с маслом, посолите и насыпьте муку, предварительно просеянную, с содой.

Тесто должно получиться упругим, с однородной консистенцией. Скатайте тесто в шар, накройте пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Теперь нужно подготовить начинку. Порежьте мелко лук, смешайте его с фаршем, посолите и поперчите.

Тесто разделите на 10 кусочков. Раскатайте и сделайте основу для чебуреков. Положите начинку.

Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

