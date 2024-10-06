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Вкусные чебуреки на кефире: порадуйте своих домочадцев

1:06
Еда

Для чебуреков на кефире можно выбирать разную начинку, даже овощную.

Вкусные чебуреки на кефире: порадуйте своих домочадцев
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

  1. Кефир — 350 мл.
  2. Мука — 350 грамм.
  3. Растительное масло — 4 столовые ложки.
  4. Сода — неполная столовая ложка.
  5. Фарш — 500 грамм.
  6. Лук — 1 штука.
  7. Соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Смешайте кефир с маслом, посолите и насыпьте муку, предварительно просеянную, с содой.

Тесто должно получиться упругим, с однородной консистенцией. Скатайте тесто в шар, накройте пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Теперь нужно подготовить начинку. Порежьте мелко лук, смешайте его с фаршем, посолите и поперчите. 

Тесто разделите на 10 кусочков. Раскатайте и сделайте основу для чебуреков. Положите начинку.

Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны.

 

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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