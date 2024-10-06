Вкусные чебуреки на кефире: порадуйте своих домочадцев

Для чебуреков на кефире можно выбирать разную начинку, даже овощную.
Смешайте кефир с маслом, посолите и насыпьте муку, предварительно просеянную, с содой.
Тесто должно получиться упругим, с однородной консистенцией. Скатайте тесто в шар, накройте пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
Теперь нужно подготовить начинку. Порежьте мелко лук, смешайте его с фаршем, посолите и поперчите.
Тесто разделите на 10 кусочков. Раскатайте и сделайте основу для чебуреков. Положите начинку.
Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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