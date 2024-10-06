Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой и вкусный рецепт предполагает запекание ломтиков картофеля в сливочно-сырном соусе.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0

Картофель, запечённый со сливками и сыром в духовке, — это лёгкое и универсальное блюдо, которое может выступать как гарниром к мясу, курице или рыбе, так и самостоятельным блюдом.

Для приготовления подойдут обычные сливки 10% жирности, а сыр можно использовать любой, твёрдый или полутвёрдый. Поскольку любой сыр уже достаточно солёный, соль не требуется. В качестве специй при желании можно добавить сухие ароматные травы, мускатный орех, молотый перец или смесь карри.

Ингредиенты

5-6 штук картофеля

100 граммов сыра

200 миллилитров сливок

50 граммов сливочного масла

Процесс приготовления

Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками толщиной 5-7 мм. Смажьте форму половиной сливочного масла и уложите картофель в несколько слоёв. Залейте картофель сливками так, чтобы они почти полностью покрывали его. Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Через время сливки начнут закипать. Достаньте форму из духовки и посыпьте картофель тёртым сыром. Сверху разложите тонко нарезанное оставшееся сливочное масло и поставьте форму обратно в духовку. Убавьте температуру до 175-180 градусов и запекайте картошку со сливками и сыром до мягкости. Проверяйте готовность, протыкая картофель вилкой или ножом. Если верх блюда начинает подгорать, накройте форму фольгой или запекайте под крышкой.

Картошка со сливками и сыром готова к подаче. Верхний слой картофеля должен приобрести аппетитную сырную корочку, а остальная картошка станет мягкой, вкусно пропитанной сливками и сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

