Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой

Этот простой и вкусный рецепт предполагает запекание ломтиков картофеля в сливочно-сырном соусе.
Картофель, запечённый со сливками и сыром в духовке, — это лёгкое и универсальное блюдо, которое может выступать как гарниром к мясу, курице или рыбе, так и самостоятельным блюдом.
Для приготовления подойдут обычные сливки 10% жирности, а сыр можно использовать любой, твёрдый или полутвёрдый. Поскольку любой сыр уже достаточно солёный, соль не требуется. В качестве специй при желании можно добавить сухие ароматные травы, мускатный орех, молотый перец или смесь карри.
Ингредиенты
Процесс приготовления
Картошка со сливками и сыром готова к подаче. Верхний слой картофеля должен приобрести аппетитную сырную корочку, а остальная картошка станет мягкой, вкусно пропитанной сливками и сыром.
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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