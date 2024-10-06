Диетическая шарлотка без сахара: не стоит отказываться от десертов, даже если вы на диете

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

На диете, быть может, нет места сладкому? Однако можно насладиться лакомством, не нарушая свои диетические правила! Давайте приготовим вкусную шарлотку без сахара, с использованием натуральных ингредиентов, которые позволят вам насладиться сладким, не отказывая себе в удовольствии. Итак, давайте приступим к приготовлению диетической шарлотки без сахара!

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Для приготовления диетической шарлотки без сахара понадобится:

50 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления),

200 г творога,

2 яйца,

2 яблока,

1 ч. л. разрыхлителя,

5 г ванилина,

5 г молотой корицы.

Приготовление

Для приготовления теста необходимо измельчить овсяные хлопья до состояния муки. Взбить яйца до пышной светлой массы. Добавить в миску творог и овсяную муку с разрыхлителем, ванилином и корицей. Яблоки порезать на кубики и добавить в тесто. Вылить тесто в смазанную маслом форму и запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 50 минут, пока шарлотка не станет румяной.

Подавать шарлотку порционно после остывания. Приятного аппетита!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

