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Диетическая шарлотка без сахара: не стоит отказываться от десертов, даже если вы на диете

1:18
Еда

На диете, быть может, нет места сладкому? Однако можно насладиться лакомством, не нарушая свои диетические правила! Давайте приготовим вкусную шарлотку без сахара, с использованием натуральных ингредиентов, которые позволят вам насладиться сладким, не отказывая себе в удовольствии. Итак, давайте приступим к приготовлению диетической шарлотки без сахара!

Диетическая шарлотка без сахара: не стоит отказываться от десертов, даже если вы на диете
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Для приготовления диетической шарлотки без сахара понадобится:

  • 50 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления),
  • 200 г творога,
  • 2 яйца,
  • 2 яблока,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 5 г ванилина,
  • 5 г молотой корицы.

Приготовление

  1. Для приготовления теста необходимо измельчить овсяные хлопья до состояния муки.
  2. Взбить яйца до пышной светлой массы.
  3. Добавить в миску творог и овсяную муку с разрыхлителем, ванилином и корицей.
  4. Яблоки порезать на кубики и добавить в тесто.
  5. Вылить тесто в смазанную маслом форму и запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 50 минут, пока шарлотка не станет румяной.

Подавать шарлотку порционно после остывания. Приятного аппетита!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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