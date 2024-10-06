Диетическая шарлотка без сахара: не стоит отказываться от десертов, даже если вы на диете

На диете, быть может, нет места сладкому? Однако можно насладиться лакомством, не нарушая свои диетические правила! Давайте приготовим вкусную шарлотку без сахара, с использованием натуральных ингредиентов, которые позволят вам насладиться сладким, не отказывая себе в удовольствии. Итак, давайте приступим к приготовлению диетической шарлотки без сахара!
Для приготовления диетической шарлотки без сахара понадобится:
Приготовление
Подавать шарлотку порционно после остывания. Приятного аппетита!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.