Как правильно добавлять мёд в чай, чтобы не лишить его лечебных свойств

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любители чая предпочитают добавлять в него мёд для придания напитку сладости без использования сахара. Считается, что мёд — это полезная и безопасная альтернатива сахару. Однако не все знают, что эта добавка не всегда оптимальна для горячего чая.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

При нагревании мёд теряет большую часть своих полезных свойств. Добавление его в горячий чай приводит к тому, что мёд подвергается высокой температуре, из-за чего пропадают его целебные качества.

При этом вкус мёда остаётся практически неизменным. Поэтому, если для вас главное — сладость напитка, то можно смело продолжать добавлять мёд. Но если вас волнуют именно его полезные свойства, то лучше использовать мёд по-другому, например, добавляя его в уже слегка остывший напиток.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

