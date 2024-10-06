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Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи

2:17
Еда

Эти вареники обладают насыщенным вкусом и аппетитным видом. Их можно лепить вручную или использовать специальные приспособления, что значительно упрощает процесс. Излишки вареников можно заморозить для будущего использования.

Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 300 г
  • Вода — 100 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель — 300 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Зеленый лук — 80 г
  1. Приготовьте тесто для вареников. Просейте муку в миску, добавьте соль и перемешайте. Добавьте яйцо, растительное масло и воду. Замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Скатайте тесто в шар и положите его в пищевой полиэтиленовый пакет. Оставьте на 30 минут для отдыха.
  2. Очистите и нарежьте картофель на кусочки. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
  3. Нарежьте зеленый лук.
  4. Приготовьте начинку: слейте почти всю воду с готового картофеля, оставив немного для пюре. Истолките картофель толкушкой, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте. Добавьте в начинку нарезанный зеленый лук и перемешайте.
  5. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт. Вырежьте круглые заготовки с помощью кондитерского кольца. Начните лепить вареники удобным для вас способом. У меня есть специальная формочка для лепки вареников. Выложите на формочку круг теста, положите на центр 1 ч. л. картофельной начинки и закрепите края, формируя заготовку вареника.
  6. Поместите вареники в кипящую воду и варите 7-8 минут.

Подавайте горячие вареники в порционных тарелках, добавив кусочек сливочного масла.

Эти вареники с картошкой и зелёным луком станут отличным блюдом для обеда или ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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