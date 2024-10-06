Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти вареники обладают насыщенным вкусом и аппетитным видом. Их можно лепить вручную или использовать специальные приспособления, что значительно упрощает процесс. Излишки вареников можно заморозить для будущего использования.

Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

Мука — 300 г

Вода — 100 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 300 г

Сливочное масло — 20 г

Соль — 0,5 ч. л.

Зеленый лук — 80 г

Приготовьте тесто для вареников. Просейте муку в миску, добавьте соль и перемешайте. Добавьте яйцо, растительное масло и воду. Замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Скатайте тесто в шар и положите его в пищевой полиэтиленовый пакет. Оставьте на 30 минут для отдыха. Очистите и нарежьте картофель на кусочки. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Нарежьте зеленый лук. Приготовьте начинку: слейте почти всю воду с готового картофеля, оставив немного для пюре. Истолките картофель толкушкой, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте. Добавьте в начинку нарезанный зеленый лук и перемешайте. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт. Вырежьте круглые заготовки с помощью кондитерского кольца. Начните лепить вареники удобным для вас способом. У меня есть специальная формочка для лепки вареников. Выложите на формочку круг теста, положите на центр 1 ч. л. картофельной начинки и закрепите края, формируя заготовку вареника. Поместите вареники в кипящую воду и варите 7-8 минут.

Подавайте горячие вареники в порционных тарелках, добавив кусочек сливочного масла.

Эти вареники с картошкой и зелёным луком станут отличным блюдом для обеда или ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

