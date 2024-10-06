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Домашний яблочный мармелад: полезный десерт без красителей, консервантов и прочей химии

2:26
Еда

Яблочный мармелад — вкусное и полезное лакомство, которое легко приготовить дома. Этот десерт без красителей, загустителей и усилителей вкуса получается ароматным, аппетитным и вкусным. Чтобы приготовить мармелад, следуйте этому простому пошаговому рецепту.

Домашний яблочный мармелад: полезный десерт без красителей, консервантов и прочей химии
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 3 яблока;
  • 150 г сахара;
  • 5 г пектина;
  • 0,5 лимона.

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки пополам, не удаляя сердцевину, и поставьте в микроволновку на высокую мощность до мягкости. Сделайте надрезы на кожуре, чтобы фрукты не взорвались. Также можно запечь яблоки в духовке или сварить их в сотейнике, предварительно нарезав на кубики.
  2. Пробейте готовые яблоки блендером до состояния пюре вместе со шкуркой и сердцевинами. В них много пектина, который нам пригодится.
  3. Дополнительно перетрите яблоки через сито, чтобы удалить ненужные косточки и кожуру из пюре.
  4. Смешайте сахар с пектином.
  5. Возьмите 250 г яблочного пюре и переложите его в сотейник с толстым дном. Следите за консистенцией пюре. Если оно густое, можно добавить немного воды.
  6. Тонким дождиком всыпьте сахар с пектином в пюре, постоянно помешивая. Так загуститель распределится равномерно.
  7. Поставьте полученную смесь на средний огонь и, помешивая, доведите до 110 градусов.
  8. Снимите массу с огня и добавьте к ней отжатый из лимона сок.
  9. Перелейте мармелад в заранее подготовленную форму, выстланную пекарской бумагой и слегка смазанную растительным маслом, и оставьте на стабилизацию на 12 часов.
  10. Готовый мармелад нарежьте на кусочки.
  11. Полученные кусочки мармелада при желании обваляйте в сахаре.

Советы кондитера:

  • Следуйте рецептуре строго, чтобы не пришлось переделывать процесс готовки.
  • Пектин содержится в яблочной мякоти, поэтому использование сока потребует увеличения доли загустителя примерно на 30%.
  • Кислота и пектин активизируются в лимонном и яблочном соке, помогая пектину быстрее застывать.
  • Сахар необходим для активации яблочного и цитрусового пектина, который активизируется только в сладкой среде.

Уточнения

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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