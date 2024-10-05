Рисовая каша с тыквой на молоке: нежная, аппетитная, оранжево-солнечная

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовая каша с тыквой на молоке — любимое блюдо во многих домах. В период тыквенного сезона эту чудесную кашу просто невозможно не готовить! Сегодня предлагаем вам один из вариантов этого блюда — рецепт рисовой каши с тыквой на молоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, CC BY-SA 4.0

Это прекрасный и очень вкусный завтрак. Кашу можно украсить разными сушёными фруктами или цукатами, что придаст ей еще больше вкуса, а количеством молока и сахара можно поэкспериментировать по своему вкусу. При подаче блюда можно посыпать кашу корицей или изюмом.

Для приготовления потребуется:

тыква — 350-400 г;

молоко — 3-4 стакана;

рис — 1 стакан;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 3-4 ст. л.;

сливочное масло — 40-50 г.

Процесс приготовления:

Очистите тыкву, удалите семена и нарежьте кусочками. Положите тыкву в кастрюлю, залейте водой на 2/3, добавьте соль и варите, пока она не станет мягкой. Слейте лишнюю воду в миску и с помощью толкушки превратите тыкву в пюре. Промойте рис и добавьте его в кастрюлю, верните воду, которую сливали. Влейте в кастрюлю стакан горячего молока и добавьте сахар по вкусу. Варите около 10 минут, помешивая, пока каша не начнёт густеть. Затем добавьте ещё 2-3 стакана молока, в зависимости от желаемой густоты каши. Варите кашу ещё примерно 15 минут, не забывая помешивать. В конце варки добавьте кусочек сливочного масла, выключите огонь и накройте крышкой. Дайте каше настояться 15-20 минут, после чего можно подавать к столу.

Уточнения

Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы.

