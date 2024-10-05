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Рисовая каша с тыквой на молоке: нежная, аппетитная, оранжево-солнечная

1:50
Еда

Рисовая каша с тыквой на молоке — любимое блюдо во многих домах. В период тыквенного сезона эту чудесную кашу просто невозможно не готовить! Сегодня предлагаем вам один из вариантов этого блюда — рецепт рисовой каши с тыквой на молоке.

Рисовая каша с тыквой на молоке: нежная, аппетитная, оранжево-солнечная
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, CC BY-SA 4.0

Это прекрасный и очень вкусный завтрак. Кашу можно украсить разными сушёными фруктами или цукатами, что придаст ей еще больше вкуса, а количеством молока и сахара можно поэкспериментировать по своему вкусу. При подаче блюда можно посыпать кашу корицей или изюмом.

Для приготовления потребуется:

  • тыква — 350-400 г;
  • молоко — 3-4 стакана;
  • рис — 1 стакан;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • сливочное масло — 40-50 г.

Процесс приготовления:

  1. Очистите тыкву, удалите семена и нарежьте кусочками.
  2. Положите тыкву в кастрюлю, залейте водой на 2/3, добавьте соль и варите, пока она не станет мягкой.
  3. Слейте лишнюю воду в миску и с помощью толкушки превратите тыкву в пюре.
  4. Промойте рис и добавьте его в кастрюлю, верните воду, которую сливали.
  5. Влейте в кастрюлю стакан горячего молока и добавьте сахар по вкусу.
  6. Варите около 10 минут, помешивая, пока каша не начнёт густеть. Затем добавьте ещё 2-3 стакана молока, в зависимости от желаемой густоты каши.
  7. Варите кашу ещё примерно 15 минут, не забывая помешивать. В конце варки добавьте кусочек сливочного масла, выключите огонь и накройте крышкой.
  8. Дайте каше настояться 15-20 минут, после чего можно подавать к столу.

 

Уточнения

Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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