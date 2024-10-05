Рисовая каша с тыквой на молоке: нежная, аппетитная, оранжево-солнечная

Рисовая каша с тыквой на молоке — любимое блюдо во многих домах. В период тыквенного сезона эту чудесную кашу просто невозможно не готовить! Сегодня предлагаем вам один из вариантов этого блюда — рецепт рисовой каши с тыквой на молоке.
Это прекрасный и очень вкусный завтрак. Кашу можно украсить разными сушёными фруктами или цукатами, что придаст ей еще больше вкуса, а количеством молока и сахара можно поэкспериментировать по своему вкусу. При подаче блюда можно посыпать кашу корицей или изюмом.
Для приготовления потребуется:
Процесс приготовления:
Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.