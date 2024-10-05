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Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра: получится очень ярким и вкусным

0:48
Еда

Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра получится очень вкусным и ярким. Он станет прекрасной намазкой на хлеб. Рассказываем, как приготовить блюдо.

Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра: получится очень ярким и вкусным
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Свёкла — 2 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 80 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить свёклу. 
  2. Налить в 2 кастрюли воды. Отварить свёклу и яйца.
  3. Нарезать свёклу средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера вместе с плавленым сыром и яичными белками.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. Добавить чеснок в получившуюся массу. Посолить. Паштет готов!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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