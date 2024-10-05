Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра: получится очень ярким и вкусным

Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра получится очень вкусным и ярким. Он станет прекрасной намазкой на хлеб. Рассказываем, как приготовить блюдо.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.