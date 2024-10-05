Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра: получится очень ярким и вкусным

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра получится очень вкусным и ярким. Он станет прекрасной намазкой на хлеб. Рассказываем, как приготовить блюдо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Свёкла — 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Плавленый сыр — 80 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить свёклу. Налить в 2 кастрюли воды. Отварить свёклу и яйца. Нарезать свёклу средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера вместе с плавленым сыром и яичными белками. Пропустить чеснок через пресс. Добавить чеснок в получившуюся массу. Посолить. Паштет готов!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

