Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного супа-пюре из кабачка с рисом. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
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Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Рис — 50 г
- Сливки — 100 г
- Вода — 500 мл
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить рис.
- Очистить картофель и кабачок от кожуры. Удалить с помидора кожицу. Нарезать ингредиенты кубиками.
- Налить на сковороду оливковое масло. Разогреть. Готовить картофель, кабачок и помидор в течение 10 минут.
- Переложить кусочки кабачка, помидора и картофеля в кастрюлю. Залить водой. Варить до мягкости картофеля.
- С помощью погружного блендера измельчить кусочки. Варить ещё 5 минут. Добавить сливки и рис. Посолить. Блюдо готово! При желании можно добавить в суп зелень.
Уточнения
Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру