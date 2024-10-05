Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного супа-пюре из кабачка с рисом. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Рис — 50 г

Сливки — 100 г

Вода — 500 мл

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить рис. Очистить картофель и кабачок от кожуры. Удалить с помидора кожицу. Нарезать ингредиенты кубиками. Налить на сковороду оливковое масло. Разогреть. Готовить картофель, кабачок и помидор в течение 10 минут. Переложить кусочки кабачка, помидора и картофеля в кастрюлю. Залить водой. Варить до мягкости картофеля. С помощью погружного блендера измельчить кусочки. Варить ещё 5 минут. Добавить сливки и рис. Посолить. Блюдо готово! При желании можно добавить в суп зелень.

Уточнения

Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых.

