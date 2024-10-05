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Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом

1:07
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного супа-пюре из кабачка с рисом. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Рис — 50 г
  • Сливки — 100 г
  • Вода — 500 мл
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить рис.
  2. Очистить картофель и кабачок от кожуры. Удалить с помидора кожицу. Нарезать ингредиенты кубиками.
  3. Налить на сковороду оливковое масло. Разогреть. Готовить картофель, кабачок и помидор в течение 10 минут.
  4. Переложить кусочки кабачка, помидора и картофеля в кастрюлю. Залить водой. Варить до мягкости картофеля.
  5. С помощью погружного блендера измельчить кусочки. Варить ещё 5 минут. Добавить сливки и рис. Посолить. Блюдо готово! При желании можно добавить в суп зелень.

Уточнения

Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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