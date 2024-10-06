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Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе

1:36
Еда

Курица с грибами в белом соусе — это простое, но невероятно вкусное блюдо, вдохновлённое солнечной Испанией.

Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

Его нежная текстура и изысканный вкус идеально подходят для уютного семейного ужина или праздничного стола. Готовится быстро и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

  • Сливки 10% — 200 г;
  • Куриное филе — 250 г;
  • Грибы — 200 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Мука — 1 ст. л.;
  • Масло растительное — 30 г;
  • Сливочное масло — 1 ч.л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Молотый черный перец — по вкусу;
  • Приправа для грибов — по вкусу;
  • Перец чили — 1/4 ч.л.;
  • Чеснок — 1 зубчик.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте все продукты. Промойте и обсушите грибы. Куриное филе также вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Обжарьте курицу на смеси растительного и сливочного масла до появления золотистой корочки с обеих сторон.
  3. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, и тушите, пока он не станет прозрачным.
  4. Затем добавьте нарезанные грибы и готовьте вместе около 5 минут.
  5. Посолите, поперчите, добавьте приправу для грибов и муку. Хорошо перемешайте и немного обжарьте.
  6. Положите измельченный чили и чеснок, а затем залейте все сливками и доведите до кипения.

Приятного аппетита!

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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