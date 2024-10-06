Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе

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Курица с грибами в белом соусе — это простое, но невероятно вкусное блюдо, вдохновлённое солнечной Испанией.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

Его нежная текстура и изысканный вкус идеально подходят для уютного семейного ужина или праздничного стола. Готовится быстро и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

Сливки 10% — 200 г;

Куриное филе — 250 г;

Грибы — 200 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Мука — 1 ст. л.;

Масло растительное — 30 г;

Сливочное масло — 1 ч.л.;

Соль — по вкусу;

Молотый черный перец — по вкусу;

Приправа для грибов — по вкусу;

Перец чили — 1/4 ч.л.;

Чеснок — 1 зубчик.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте все продукты. Промойте и обсушите грибы. Куриное филе также вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте курицу на смеси растительного и сливочного масла до появления золотистой корочки с обеих сторон. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, и тушите, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте нарезанные грибы и готовьте вместе около 5 минут. Посолите, поперчите, добавьте приправу для грибов и муку. Хорошо перемешайте и немного обжарьте. Положите измельченный чили и чеснок, а затем залейте все сливками и доведите до кипения.

Приятного аппетита!

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

