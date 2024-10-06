Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе

Курица с грибами в белом соусе — это простое, но невероятно вкусное блюдо, вдохновлённое солнечной Испанией.
Его нежная текстура и изысканный вкус идеально подходят для уютного семейного ужина или праздничного стола. Готовится быстро и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Приятного аппетита!
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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