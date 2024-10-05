Обновлённый рецепт классического винегрета: добавляем оливки и яблоко для более яркого вкуса и аромата

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет часто считают простым салатом, но его полезные свойства трудно переоценить. Если это блюдо наскучило вам с детства, попробуйте немного изменить рецепт — есть несколько интересных способов освежить классический вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

свекла;

морковь;

картофель;

лук (желательно красный);

яблоко;

оливки;

растительное масло.

Как приготовить:

Овощи сварите или запеките в духовке. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Остудите овощи, очистите и нарежьте их кубиками одинакового размера. Свеклу перемешайте с растительным маслом отдельно, чтобы она не окрасила остальные ингредиенты, — так салат будет выглядеть ярче. Яблоко очистите от сердцевины, по необходимости снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чтобы кусочки яблока не потемнели, сбрызните их лимонным соком. Оливки нарежьте колечками. Все ингредиенты смешайте в салатнике, заправьте растительным маслом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

