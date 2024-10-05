Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Харрис обошла Трампа в поддержке избирателей в четырёх ключевых штатах
Как избежать повреждения ногтей после неудачного маникюра
Важно успеть: вот какие дачные работы необходимы в октябре
Увеличение налогов для гибридов: как новая методика оценки мощности усложняет жизнь владельцам
Тайны Луны раскрыты: как СССР первым сфотографировал невидимую сторону спутника
Продюсер Дворцов: рэпер Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт
Лучшие компаньоны: названы 5 пород кошек, которые подойдут одиноким людям
Бесплатный вход в музеи Стамбула на фестивале "Культурный путь"
Почему крупная свёкла не подходит для борща и что использовать вместо неё

Обновлённый рецепт классического винегрета: добавляем оливки и яблоко для более яркого вкуса и аромата

1:06
Еда

Винегрет часто считают простым салатом, но его полезные свойства трудно переоценить. Если это блюдо наскучило вам с детства, попробуйте немного изменить рецепт — есть несколько интересных способов освежить классический вкус.

Обновлённый рецепт классического винегрета: добавляем оливки и яблоко для более яркого вкуса и аромата
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • лук (желательно красный);
  • яблоко;
  • оливки;
  • растительное масло.

Как приготовить:

  1. Овощи сварите или запеките в духовке. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Остудите овощи, очистите и нарежьте их кубиками одинакового размера. Свеклу перемешайте с растительным маслом отдельно, чтобы она не окрасила остальные ингредиенты, — так салат будет выглядеть ярче.
  3. Яблоко очистите от сердцевины, по необходимости снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чтобы кусочки яблока не потемнели, сбрызните их лимонным соком.
  4. Оливки нарежьте колечками. Все ингредиенты смешайте в салатнике, заправьте растительным маслом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации
Авиация
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Сводка с фронта: Зеленский признался, что Курская авантюра была нужна, для привлечения дополнительной помощи Запада Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Харрис обошла Трампа в поддержке избирателей в четырёх ключевых штатах
Как избежать повреждения ногтей после неудачного маникюра
Важно успеть: вот какие дачные работы необходимы в октябре
Увеличение налогов для гибридов: как новая методика оценки мощности усложняет жизнь владельцам
Обновлённый рецепт классического винегрета: добавляем оливки и яблоко для более яркого вкуса и аромата
Тайны Луны раскрыты: как СССР первым сфотографировал невидимую сторону спутника
Продюсер Дворцов: рэпер Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт
Лучшие компаньоны: названы 5 пород кошек, которые подойдут одиноким людям
Бесплатный вход в музеи Стамбула на фестивале "Культурный путь"
Сводка с фронта: Зеленский признался, что Курская авантюра была нужна, для привлечения дополнительной помощи Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.