Обновлённый рецепт классического винегрета: добавляем оливки и яблоко для более яркого вкуса и аромата

Винегрет часто считают простым салатом, но его полезные свойства трудно переоценить. Если это блюдо наскучило вам с детства, попробуйте немного изменить рецепт — есть несколько интересных способов освежить классический вкус.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Приятного аппетита!
Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.