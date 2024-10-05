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Почему крупная свёкла не подходит для борща и что использовать вместо неё

1:12
Еда

Одной из важнейших задач при приготовлении борща является достижение насыщенного рубинового цвета, который останется даже после хранения и повторного кипячения супа.

Почему крупная свёкла не подходит для борща и что использовать вместо неё
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Чаще всего хозяйки используют натуральные способы для закрепления цвета, такие как сок лимона, яблочный или столовый уксус, томатная паста или квашеная капуста. Однако не все знают, что эти добавки не дадут нужного эффекта, если свёкла изначально не отличается достаточной краснотой. Поэтому очень важно выбрать подходящий корнеплод.

Как выбрать свёклу для борща В первую очередь, при выборе свёклы в магазине или на рынке следует обратить внимание на корнеплоды небольшого размера. Обычно именно небольшие свёклы обеспечивают яркий, насыщенный цвет борща.

Мелкая свёкла всегда будет более красной и вкусной. Если размер кажется недостаточным, можно взять больше корнеплодов. Также для того чтобы сохранить рубиновый оттенок, во время термической обработки можно добавить немного сахара.

А вот крупные корнеплоды лучше оставить для приготовления салатов.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение. 

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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