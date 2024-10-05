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Гавайская смесь из риса: зачем покупать замороженную в пакетах, если можно сделать самим

Еда

Представляем вам яркое и сытное блюдо под названием "Гавайская смесь", которое включает в себя рис, кукурузу, зелёный горошек и болгарский перец. Это не просто гарнир, а цельное и вкусное сочетание ингредиентов, которое даже может выступать как самостоятельное блюдо. Особенно хорошо оно подходит для вегетарианского рациона и поста.

Гавайская смесь из риса: зачем покупать замороженную в пакетах, если можно сделать самим
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

В России это блюдо становится все более популярным в виде замороженной смеси, но можно легко приготовить его самостоятельно дома, пользуясь доступными продуктами. И несмотря на то, что есть вариант покупной заморозки, домашняя гавайская смесь получается ещё вкуснее!

Ингредиенты:

  • Рис — 200 г,
  • Кукуруза — 100 г,
  • Зелёный горошек — 100 г,
  • Болгарский перец — 100 г,
  • Растительное масло — 3 ст. л.,
  • Карри — 1 щепотка,
  • Соль, перец — по вкусу,
  • Вода для варки риса — 1000 мл,
  • Кипяток для оттаивания горошка — 200 мл.

Приготовление:

  1. Отвариваем рис в подсоленной воде около 13 минут, при желании можно добавить карри для красивого цвета.
  2. Оттаиваем замороженный зелёный горошек в кипятке и сливаем воду.
  3. Нарезаем болгарский перец.
  4. Обжариваем перец на сковороде с растительным маслом и оставляем на огне.
  5. Сливаем воду с риса.
  6. Смешиваем все ингредиенты на сковороде, посыпаем солью, перцем по вкусу и готовим несколько минут.

Получаем красочное и ароматное блюдо, готовое к подаче на стол. Гавайская смесь — это яркое и вкусное блюдо, которое принесет в ваш дом нотки тепла и экзотики. Попробуйте эту простую и вкусную комбинацию!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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