Гавайская смесь из риса: зачем покупать замороженную в пакетах, если можно сделать самим

Представляем вам яркое и сытное блюдо под названием "Гавайская смесь", которое включает в себя рис, кукурузу, зелёный горошек и болгарский перец. Это не просто гарнир, а цельное и вкусное сочетание ингредиентов, которое даже может выступать как самостоятельное блюдо. Особенно хорошо оно подходит для вегетарианского рациона и поста.

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В России это блюдо становится все более популярным в виде замороженной смеси, но можно легко приготовить его самостоятельно дома, пользуясь доступными продуктами. И несмотря на то, что есть вариант покупной заморозки, домашняя гавайская смесь получается ещё вкуснее!

Ингредиенты:

Рис — 200 г,

Кукуруза — 100 г,

Зелёный горошек — 100 г,

Болгарский перец — 100 г,

Растительное масло — 3 ст. л.,

Карри — 1 щепотка,

Соль, перец — по вкусу,

Вода для варки риса — 1000 мл,

Кипяток для оттаивания горошка — 200 мл.

Приготовление:

Отвариваем рис в подсоленной воде около 13 минут, при желании можно добавить карри для красивого цвета. Оттаиваем замороженный зелёный горошек в кипятке и сливаем воду. Нарезаем болгарский перец. Обжариваем перец на сковороде с растительным маслом и оставляем на огне. Сливаем воду с риса. Смешиваем все ингредиенты на сковороде, посыпаем солью, перцем по вкусу и готовим несколько минут.

Получаем красочное и ароматное блюдо, готовое к подаче на стол. Гавайская смесь — это яркое и вкусное блюдо, которое принесет в ваш дом нотки тепла и экзотики. Попробуйте эту простую и вкусную комбинацию!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





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