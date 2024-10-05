Представляем вам яркое и сытное блюдо под названием "Гавайская смесь", которое включает в себя рис, кукурузу, зелёный горошек и болгарский перец. Это не просто гарнир, а цельное и вкусное сочетание ингредиентов, которое даже может выступать как самостоятельное блюдо. Особенно хорошо оно подходит для вегетарианского рациона и поста.
В России это блюдо становится все более популярным в виде замороженной смеси, но можно легко приготовить его самостоятельно дома, пользуясь доступными продуктами. И несмотря на то, что есть вариант покупной заморозки, домашняя гавайская смесь получается ещё вкуснее!
Ингредиенты:
Приготовление:
Получаем красочное и ароматное блюдо, готовое к подаче на стол. Гавайская смесь — это яркое и вкусное блюдо, которое принесет в ваш дом нотки тепла и экзотики. Попробуйте эту простую и вкусную комбинацию!
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.