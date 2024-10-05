Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Для получения мягкого риса в первом блюде его варят 15-20 минут, а для более разваренного — до 30 минут.
Перед добавлением в суп рис необходимо тщательно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.
Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Мягкий рис варится 15-20 минут, а более разваренный — до 30 минут. Перед добавлением в суп рис нужно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.
Рис добавляют в суп до или после других ингредиентов, в зависимости от рецепта и предпочтений. Если рис предварительно отварить отдельно, это позволит ему приготовиться равномерно и сохранить прозрачность бульона.
Рис — зёрна одноимённого растения.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.