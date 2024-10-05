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Как долго нужно варить рис в супе?

1:10
Еда

Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Для получения мягкого риса в первом блюде его варят 15-20 минут, а для более разваренного — до 30 минут.

Как долго нужно варить рис в супе?
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Перед добавлением в суп рис необходимо тщательно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.

Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Мягкий рис варится 15-20 минут, а более разваренный — до 30 минут. Перед добавлением в суп рис нужно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.

Рис добавляют в суп до или после других ингредиентов, в зависимости от рецепта и предпочтений. Если рис предварительно отварить отдельно, это позволит ему приготовиться равномерно и сохранить прозрачность бульона.

Уточнения

Рис зёрна одноимённого растения. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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