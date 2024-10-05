Как долго нужно варить рис в супе?

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Для получения мягкого риса в первом блюде его варят 15-20 минут, а для более разваренного — до 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Перед добавлением в суп рис необходимо тщательно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.

Время приготовления риса в супе зависит от его сорта и желаемой консистенции. Мягкий рис варится 15-20 минут, а более разваренный — до 30 минут. Перед добавлением в суп рис нужно промыть, чтобы удалить крахмал. Пропаренный рис не требует дополнительной обработки. Также можно замочить рис в кипятке на 10 минут, затем промыть под проточной водой.

Рис добавляют в суп до или после других ингредиентов, в зависимости от рецепта и предпочтений. Если рис предварительно отварить отдельно, это позволит ему приготовиться равномерно и сохранить прозрачность бульона.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

