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Борщ с курицей и фасолью: это блюдо на обед — истинное наслаждение

1:49
Еда

Борщ с курицей и фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Он получается очень красивым и сытным.

Борщ с курицей и фасолью: это блюдо на обед — истинное наслаждение
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить этот борщ, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • вода — 2,5 л;
  • куриный окорочок — 400 г;
  • фасоль — 0,5-1 стакан;
  • морковь — 1 шт.;
  • свёкла — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • томатный сок — 1 стакан;
  • белокочанная капуста — 300 г;
  • соль, сахар — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 50 мл;
  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Приготовление

  1. Перед началом приготовления замочите фасоль в холодной воде на несколько часов.
  2. Затем подготовьте остальные ингредиенты: почистите и нарежьте овощи (морковь — соломкой, лук кубиками, свеклу натрите на тёрке).
  3. Отварите фасоль и курицу вместе в течение 1 часа.
  4. Приготовьте зажарку: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь, добавьте свёклу и томатный сок. Готовьте ещё 15 минут, добавив перец горошком и лавровый лист.
  5. Тонко нарежьте капусту, картофель нарежьте кубиками, добавьте их в кастрюлю с курицей и фасолью, варите до готовности картофеля.
  6. Затем добавьте зажарку, посолите и поперчите по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте борщу настояться 30 минут.

Подавайте борщ с курицей и фасолью горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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