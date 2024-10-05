Борщ с курицей и фасолью: это блюдо на обед — истинное наслаждение
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Борщ с курицей и фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Он получается очень красивым и сытным.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0
Чтобы приготовить этот борщ, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- вода — 2,5 л;
- куриный окорочок — 400 г;
- фасоль — 0,5-1 стакан;
- морковь — 1 шт.;
- свёкла — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- томатный сок — 1 стакан;
- белокочанная капуста — 300 г;
- соль, сахар — по вкусу;
- подсолнечное масло — 50 мл;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Приготовление
- Перед началом приготовления замочите фасоль в холодной воде на несколько часов.
- Затем подготовьте остальные ингредиенты: почистите и нарежьте овощи (морковь — соломкой, лук кубиками, свеклу натрите на тёрке).
- Отварите фасоль и курицу вместе в течение 1 часа.
- Приготовьте зажарку: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь, добавьте свёклу и томатный сок. Готовьте ещё 15 минут, добавив перец горошком и лавровый лист.
- Тонко нарежьте капусту, картофель нарежьте кубиками, добавьте их в кастрюлю с курицей и фасолью, варите до готовности картофеля.
- Затем добавьте зажарку, посолите и поперчите по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте борщу настояться 30 минут.
Подавайте борщ с курицей и фасолью горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру