Борщ с курицей и фасолью: это блюдо на обед — истинное наслаждение

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ с курицей и фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Он получается очень красивым и сытным.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить этот борщ, вам понадобятся следующие ингредиенты:

вода — 2,5 л;

куриный окорочок — 400 г;

фасоль — 0,5-1 стакан;

морковь — 1 шт.;

свёкла — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

томатный сок — 1 стакан;

белокочанная капуста — 300 г;

соль, сахар — по вкусу;

подсолнечное масло — 50 мл;

перец горошком — 5-6 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика.

Приготовление

Перед началом приготовления замочите фасоль в холодной воде на несколько часов. Затем подготовьте остальные ингредиенты: почистите и нарежьте овощи (морковь — соломкой, лук кубиками, свеклу натрите на тёрке). Отварите фасоль и курицу вместе в течение 1 часа. Приготовьте зажарку: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь, добавьте свёклу и томатный сок. Готовьте ещё 15 минут, добавив перец горошком и лавровый лист. Тонко нарежьте капусту, картофель нарежьте кубиками, добавьте их в кастрюлю с курицей и фасолью, варите до готовности картофеля. Затем добавьте зажарку, посолите и поперчите по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте борщу настояться 30 минут.

Подавайте борщ с курицей и фасолью горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.





Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

