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Пикантный и глубокий вкус: в каких блюдах можно использовать хлопья чили

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Еда

Острая приправа

Посыпьте хлопьями чили жареные овощи, мясо на гриле или яичницу для дополнительного пикантного вкуса.

Пикантный и глубокий вкус: в каких блюдах можно использовать хлопья чили
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Ароматная паста

Смешайте хлопья чили с соусом для пасты или посыпьте ими блюда из пасты, чтобы придать им огненный вкус.

Пикантные маринады

Добавляйте хлопья чили в маринады для курицы, рыбы, чтобы придать им пряный вкус.

Оливковое масло

Добавьте в оливковое масло хлопья чили, нагрейте его и добавьте хлопья.

Дайте ему остыть и процедите хлопья, чтобы получить домашнее пряное масло, которым можно сбрызнуть пиццу, салаты или овощи на гриле.

Огненный картофель фри

Посыпьте хлопья чили в жареные блюда, чтобы добавить остроты и глубины вкуса.

Острые начинки

Посыпьте хлопьями чили пиццу, начос или попкорн, чтобы придать им пикантный вкус.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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