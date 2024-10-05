Пикантный и глубокий вкус: в каких блюдах можно использовать хлопья чили

Посыпьте хлопьями чили жареные овощи, мясо на гриле или яичницу для дополнительного пикантного вкуса.
Смешайте хлопья чили с соусом для пасты или посыпьте ими блюда из пасты, чтобы придать им огненный вкус.
Добавляйте хлопья чили в маринады для курицы, рыбы, чтобы придать им пряный вкус.
Добавьте в оливковое масло хлопья чили, нагрейте его и добавьте хлопья.
Дайте ему остыть и процедите хлопья, чтобы получить домашнее пряное масло, которым можно сбрызнуть пиццу, салаты или овощи на гриле.
Посыпьте хлопья чили в жареные блюда, чтобы добавить остроты и глубины вкуса.
Посыпьте хлопьями чили пиццу, начос или попкорн, чтобы придать им пикантный вкус.
Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.