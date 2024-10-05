Готовим креветки правильно: сочные и нежные за пять минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки — это не только отличный источник белка, но и низкокалорийный продукт, который идеально подходит для диетического рациона. Одним из их неоспоримых преимуществ является быстрая готовка. Но важно не передержать креветки на огне, иначе они станут безвкусными и "резиновыми".

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Хотя многие знают, сколько времени нужно жарить или варить креветки, мало кто задумывается о том, что их можно приготовить и в микроволновке. Этот способ позволяет сделать морепродукты нежными и сочными всего за пять минут. Делимся простым пошаговым рецептом.

Для начала натрите размороженные креветки солью и перцем. Затем добавьте измельченный чеснок и укроп. Налейте немного воды (можно разбавить соевым соусом для более насыщенного вкуса). Положите подготовленные креветки в посуду, пригодную для использования в микроволновке, и поставьте ее в устройство на 4-7 минут. Когда время выйдет, слейте жидкость, и можно подавать креветки к столу.

Эксперты рекомендуют размораживать креветки на нижней полке холодильника, чтобы сохранить их структуру и вкус. Во время термической обработки можно добавлять любые любимые специи — например, имбирь для более пряного аромата.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

