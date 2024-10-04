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Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса

1:28
Еда

Нарезали салат, сделали ролл или любое другое блюдо с огурцом и вдруг заметили, что он горчит? К сожалению, внешне такой огурец сложно отличить от обычного. Горечь в нем вызвана веществом кукурбитацином, которое иногда накапливается в плодах из-за нехватки воды или чрезмерной жары. Несмотря на то, что кукурбитацин обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, его вкус вряд ли добавит радости кулинарным экспериментам.

Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Чтобы вернуть огурцам приятный вкус, эксперты издания предложили три простых и эффективных способа борьбы с горечью.

Во-первых, можно срезать концы огурца, отступив примерно на 3 см — именно в этих частях сосредоточено больше всего горького вещества. Затем нужно очистить кожицу, промыть овощ, разрезать его пополам и удалить семена из сердцевины.

Если огурцов много, их можно замочить в холодной воде с мятой, душицей, хреном или укропом на несколько часов. Ароматные травы помогут замаскировать неприятный привкус.

Третий способ особенно подходит для слабогорьких огурцов: разрежьте их на половинки, посыпьте солью и потрите одну часть об другую до появления пенящегося сока. Затем промойте овощи и повторите процедуру еще раз. Это поможет уменьшить горечь и сделать огурцы вкусными.

Уточнения

Кукурбитацин (англ. cucurbitacin) — органическое вещество, обладающее горьким неприятным вкусом, обнаруженное в растениях из семейства тыквенных, латинское наименование ботанического семейства которых — Cucurbitaceae. В частности, кукурбитацин дает огурцам горький привкус. Кукурбитацины обнаружены в ряде других семейств растений, у нескольких родов грибов и в морском моллюске.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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