Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Нарезали салат, сделали ролл или любое другое блюдо с огурцом и вдруг заметили, что он горчит? К сожалению, внешне такой огурец сложно отличить от обычного. Горечь в нем вызвана веществом кукурбитацином, которое иногда накапливается в плодах из-за нехватки воды или чрезмерной жары. Несмотря на то, что кукурбитацин обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, его вкус вряд ли добавит радости кулинарным экспериментам.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Чтобы вернуть огурцам приятный вкус, эксперты издания предложили три простых и эффективных способа борьбы с горечью.

Во-первых, можно срезать концы огурца, отступив примерно на 3 см — именно в этих частях сосредоточено больше всего горького вещества. Затем нужно очистить кожицу, промыть овощ, разрезать его пополам и удалить семена из сердцевины.

Если огурцов много, их можно замочить в холодной воде с мятой, душицей, хреном или укропом на несколько часов. Ароматные травы помогут замаскировать неприятный привкус.

Третий способ особенно подходит для слабогорьких огурцов: разрежьте их на половинки, посыпьте солью и потрите одну часть об другую до появления пенящегося сока. Затем промойте овощи и повторите процедуру еще раз. Это поможет уменьшить горечь и сделать огурцы вкусными.

Уточнения

Кукурбитацин (англ. cucurbitacin) — органическое вещество, обладающее горьким неприятным вкусом, обнаруженное в растениях из семейства тыквенных, латинское наименование ботанического семейства которых — Cucurbitaceae. В частности, кукурбитацин дает огурцам горький привкус. Кукурбитацины обнаружены в ряде других семейств растений, у нескольких родов грибов и в морском моллюске.



