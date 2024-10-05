Нежный заварной крем: советы, как его приготовить

Это один из самых простых рецептов приготовления заварного крема. Обычно для загущения крема используют крахмал. Но можно сделать отличный крем и без этого ингредиента.
Возьмите один литр молока, нагрейте его на плите в кастрюле на среднем огне. Только не доводите его до кипения.
Когда молоко будет горячим, насыпьте сахар и тщательно помешивайте до полного его растворения. В отдельной емкости смешайте одно яйцо и две столовые ложки пшеничной муки.
Если крем будет получаться густым, то можно будет добавить одну столовую ложку холодного молока.
Введите постепенно в горячее молоко яичную массу, постоянно помешивайте крем. Когда заварной крем загустеет, уберите его с огня и дайте ему остыть.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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