Нежный заварной крем: советы, как его приготовить

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Это один из самых простых рецептов приготовления заварного крема. Обычно для загущения крема используют крахмал. Но можно сделать отличный крем и без этого ингредиента.

Фото: Own work by Deepesh chadha, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Горячее молоко — 1 литр. Сахар — половина стакана. Куриное яйцо — 1 штука. Пшеничная мука — две столовые ложки.

Этапы приготовления

Возьмите один литр молока, нагрейте его на плите в кастрюле на среднем огне. Только не доводите его до кипения.

Когда молоко будет горячим, насыпьте сахар и тщательно помешивайте до полного его растворения. В отдельной емкости смешайте одно яйцо и две столовые ложки пшеничной муки.

Если крем будет получаться густым, то можно будет добавить одну столовую ложку холодного молока.

Введите постепенно в горячее молоко яичную массу, постоянно помешивайте крем. Когда заварной крем загустеет, уберите его с огня и дайте ему остыть.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



