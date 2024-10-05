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Нежный заварной крем: советы, как его приготовить

1:04
Еда

Это один из самых простых рецептов приготовления заварного крема. Обычно для загущения крема используют крахмал. Но можно сделать отличный крем и без этого ингредиента.

Нежный заварной крем: советы, как его приготовить
Фото: Own work by Deepesh chadha, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  1. Горячее молоко — 1 литр.
  2. Сахар — половина стакана.
  3. Куриное яйцо — 1 штука.
  4. Пшеничная мука — две столовые ложки.

Этапы приготовления

Возьмите один литр молока, нагрейте его на плите в кастрюле на среднем огне. Только не доводите его до кипения.

Когда молоко будет горячим, насыпьте сахар и тщательно помешивайте до полного его растворения. В отдельной емкости смешайте одно яйцо и две столовые ложки пшеничной муки. 

Если крем будет получаться густым, то можно будет добавить одну столовую ложку холодного молока.

Введите постепенно в горячее молоко яичную массу, постоянно помешивайте крем. Когда заварной крем загустеет, уберите его с огня и дайте ему остыть.

 

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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