Изюминка в привычном рецепте: оригинальные фаршированные перцы

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные перцы могут стать настоящим кулинарным шедевром, если добавить в начинку один особенный ингредиент — изюм. Этот классический рецепт от команды "Едим Дома" раскрывает привычное блюдо по-новому, удивляя даже опытных гурманов.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Болгарский перец — один из самых популярных продуктов осени, универсальный для множества блюд: от салатов до супов. Но традиционные фаршированные перцы остаются любимым осенним блюдом у многих. Обычно для начинки используют крупы, мясной фарш, птицу или другие овощи. В этом рецепте эксперты предложили неожиданный, но простой поворот.

Для приготовления вам понадобятся: три крупных болгарских перца, 300 г мясного фарша (например, свино-говяжьего), 100 г сыра, соль, черный перец, тимьян и горсть изюма. Сначала очистите перцы, удалив семена и перегородки. Изюм залейте кипятком, чтобы он стал мягче, и затем добавьте его к мясному фаршу. Приправьте смесь специями и тщательно перемешайте.

Заполните перцы фаршем и сверху посыпьте тертым сыром, сформировав аппетитную "шапочку". Выложите перцы на противень, застеленный фольгой и смазанный растительным маслом. Запекайте блюдо в два этапа: первые 15 минут при температуре 200°C, затем снизьте до 160°C и готовьте еще 20-30 минут.

На выходе вы получите фаршированные перцы с насыщенным ароматом, слегка сладковатым вкусом благодаря изюму, и прекрасной сочностью. Подавайте их со сметаной и любимым гарниром — это придаст блюду еще больше гармонии и удовольствия.

Уточнения

Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.



