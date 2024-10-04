Смузи и метаболизм: почему фруктовые коктейли могут быть опасны

Многие задумываются о том, стоит ли пить смузи ради похудения. Однако не все эксперты готовы признать этот напиток полезным. Нутрициолог Жанна Коробейникова считает, что смузи нельзя считать диетическим продуктом.

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С одной стороны, смузи полезнее обычного сока, но они не могут превзойти по своим свойствам свежие фрукты, отметила Коробейникова. При употреблении смузи метаболические процессы могут пострадать из-за особенностей его приготовления.

Для создания смузи фрукты, овощи и ягоды измельчаются в блендере. В результате в одном стакане может содержаться двойная или тройная суточная норма растительных продуктов. Кроме того, измельчение приводит к потере клетчатки — одного из самых ценных компонентов. Таким образом, смузи становятся углеводной бомбой, а не напитком, способствующим похудению.

"Смузи быстро всасывается в кровь, повышает уровень глюкозы и вызывает мощный инсулиновый ответ", — предупредила Коробейникова.

Жевание свежих фруктов и ягод гораздо полезнее, чем их употребление в виде смузи, так как организм получает насыщение и все необходимые питательные вещества без резких скачков сахара в крови.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

