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Смузи и метаболизм: почему фруктовые коктейли могут быть опасны

Еда

Многие задумываются о том, стоит ли пить смузи ради похудения. Однако не все эксперты готовы признать этот напиток полезным. Нутрициолог Жанна Коробейникова считает, что смузи нельзя считать диетическим продуктом.

Смузи и метаболизм: почему фруктовые коктейли могут быть опасны
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

С одной стороны, смузи полезнее обычного сока, но они не могут превзойти по своим свойствам свежие фрукты, отметила Коробейникова. При употреблении смузи метаболические процессы могут пострадать из-за особенностей его приготовления.

Для создания смузи фрукты, овощи и ягоды измельчаются в блендере. В результате в одном стакане может содержаться двойная или тройная суточная норма растительных продуктов. Кроме того, измельчение приводит к потере клетчатки — одного из самых ценных компонентов. Таким образом, смузи становятся углеводной бомбой, а не напитком, способствующим похудению.

"Смузи быстро всасывается в кровь, повышает уровень глюкозы и вызывает мощный инсулиновый ответ", — предупредила Коробейникова.

Жевание свежих фруктов и ягод гораздо полезнее, чем их употребление в виде смузи, так как организм получает насыщение и все необходимые питательные вещества без резких скачков сахара в крови.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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