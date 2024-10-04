Как вернуть испорченные продукты в магазин и добиться справедливости

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

При покупке продуктов важно проверять сроки годности, внешний вид упаковки и состав, но иногда в спешке можно принести домой испорченный товар. Что делать в такой ситуации?

Фото: Freepik by freepik, PDM

Эксперт Роспотребнадзора Светлана Лямченкова пояснила, что в случае обнаружения некачественного товара нужно сразу обратиться к продавцу. Продавец может заменить продукт или вернуть за него деньги. Если продавец отказывается выполнить требования покупателя, можно составить письменную претензию на магазин. В случае, если и это не помогло, следует подать жалобу в местное отделение Роспотребнадзора.

Для подачи жалобы необходимо написать заявление, описать ситуацию, приложить доказательства (чек, фотографии, текст претензии) и указать адрес и название магазина. После этого дело рассматривают профессионалы.

Лямченкова советует не стесняться и возвращать плохие продукты в магазин. Даже если дефект был замечен уже дома, закон все равно на стороне покупателя.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.



