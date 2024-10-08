Зачем опытные кулинары кладут в суп кубики льда

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд суп кажется простым и незатейливым блюдом, но опытные кулинары знают, что приготовление хорошего первого блюда — это настоящее искусство. Чтобы суп был вкусным и аппетитным, нужно тщательно соблюдать рецептуру и готовить его с особыми приемами.

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Один из таких приемов — добавление в суп кубиков льда. Но зачем это нужно?

Секрет кубиков льда в супе

Эта хитрость полезна для тех, кто часто готовит супы для своей семьи. Иногда легкий суп может неожиданно получиться слишком жирным из-за показателей жирности мяса или излишнего масла в зажарке. В итоге бульон становится тяжелым и маслянистым, что портит вкус и делает блюдо менее привлекательным.

Чтобы избавиться от излишнего жира, достаточно добавить пару кубиков льда в готовящийся суп. Лед быстро остудит жир, и он соберется на поверхности бульона. Ваша задача — аккуратно удалить эту пленку, чтобы суп стал более легким и приятным на вкус.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

