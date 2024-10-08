Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен
Равноценный размен: на Украине опасаются, что Трамп выберет Израиль
Харьков под обстрелом: взрыв на фоне воздушной тревоги
Как сделать модный «гранатовый» макияж
Больным детям приходится ждать врачей на улице в Нижнекамске
Жертвы обстрела Горловки: мирный житель погиб при атаке ВСУ
Угроза миру: Пушков оценил назначение Столтенберга на пост предсдателя Мюнхенской конференции
Тропические соседи: можно ли вырастить антуриум и орхидею вместе?
Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, задержавших десятки рейсов

Какие 6 хитростей позволят приготовить безупречный фарш

1:38
Еда

Приготовление качественного фарша – залог успеха многих сытных и вкусных блюд. Домашний фарш всегда превосходит магазинный по вкусу и питательности. Чтобы приготовить его правильно, необходимо учесть несколько важных моментов.

Какие 6 хитростей позволят приготовить безупречный фарш
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Выбор мяса

Для фарша лучше всего использовать свежее мясо высокого качества. Не стоит экономить, особенно если фарш – основа блюда. Замороженное мясо хуже по качеству, поэтому от него лучше отказаться.

Качество мясорубки

Острая и качественная мясорубка – половина успеха. Заточенные ножи обеспечивают правильное измельчение мяса и, как следствие, хорошую текстуру фарша.

Температура мяса

Свежесть мяса важна, но сразу после покупки его нельзя использовать для фарша. Дайте мясу остыть в холодильнике – так оно легче поддастся обработке и сохранит нужную структуру.

Добавление воды

Чтобы фарш получился сочным и вкусным, во время приготовления добавьте в него пару ложек ледяной воды. Это сделает текстуру мягче и повысит сочность блюда.

Сочность фарша

Многие ошибочно думают, что сочность фарша достигается за счет дополнительных ингредиентов. Но главный фактор – наличие жировых прослоек в мясе. Именно они делают фарш мягким и сочным.

Заморозка фарша

Если планируете заморозить фарш впрок, не добавляйте в него лук, чеснок, укроп или другие свежие ингредиенты. Они ухудшат качество фарша после размораживания.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад
Садоводство, цветоводство
Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад Аудио 
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Полезно ли спать с домашними животными
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Последние материалы
Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности
Дым над городом: мощный израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута
Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место
Вице-спикер Госдумы призывает пересмотреть блокировку Discord, опасаясь всеобщего перехода на VPN
За стол переговоров: в Турции считают, что Западу необходимо договориться с Путиным
Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м
Рецепт капустной запеканки для диетического питания
Вирусологи оценили риски заражения вирусом Марбург для военных в зоне СВО
Из НАТО под суд: француз готовит иск против Столтенберга
Спорт для всей семьи: как вовлечь детей в активность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.