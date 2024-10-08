Какие 6 хитростей позволят приготовить безупречный фарш

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление качественного фарша – залог успеха многих сытных и вкусных блюд. Домашний фарш всегда превосходит магазинный по вкусу и питательности. Чтобы приготовить его правильно, необходимо учесть несколько важных моментов.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Выбор мяса

Для фарша лучше всего использовать свежее мясо высокого качества. Не стоит экономить, особенно если фарш – основа блюда. Замороженное мясо хуже по качеству, поэтому от него лучше отказаться.

Качество мясорубки

Острая и качественная мясорубка – половина успеха. Заточенные ножи обеспечивают правильное измельчение мяса и, как следствие, хорошую текстуру фарша.

Температура мяса

Свежесть мяса важна, но сразу после покупки его нельзя использовать для фарша. Дайте мясу остыть в холодильнике – так оно легче поддастся обработке и сохранит нужную структуру.

Добавление воды

Чтобы фарш получился сочным и вкусным, во время приготовления добавьте в него пару ложек ледяной воды. Это сделает текстуру мягче и повысит сочность блюда.

Сочность фарша

Многие ошибочно думают, что сочность фарша достигается за счет дополнительных ингредиентов. Но главный фактор – наличие жировых прослоек в мясе. Именно они делают фарш мягким и сочным.

Заморозка фарша

Если планируете заморозить фарш впрок, не добавляйте в него лук, чеснок, укроп или другие свежие ингредиенты. Они ухудшат качество фарша после размораживания.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

